Наталья Штурм в студии «Пусть говорят» набросилась на вдовца Валентины Легкоступовой с кулаками

22.12.2020, 14:34, Разное

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Очередной выпуск программы «Пусть говорят», посвященный памяти Валентины Легкоступовой, обозначился скандалом. Прямо в студии певица Наталья Штурм набросилась с кулаками на Игоря Фирсова, вдовца умершей звезды.

В эфире передачи «Пусть говорят» гости нередко спорят о тех или иных событиях. Однако не так часто на отечественном телевидении можно увидеть ситуацию, когда хрупкая жительница набрасывается с кулаками на мужчину, еще и довольно крупного. Подобная ситуация произошла во время записи шоу, посвященного Валентине Легкоступовой. Исполнительница хита 1980-х годов «Ягода-малина» скончалась в августе текущего года после несчастного случая. По официальной версии, певица поскользнулась в ванной, получив травму головы, при этом ее состояние усугубилось алкогольным опьянением. Всего за месяц до трагической смерти артистка вышла замуж за спортсмена и бизнесмена Игоря Фирсова.

Вдовец эстрадной артистки также был приглашен в студию, несмотря на то, что родственники Легкоступовой ранее отказались от общения с ним. Близкие певицы уверены, что Фирсов жестоко обращался с певицей, и винят в ее смерти, не веря в историю о несчастном случае. Среди гостей эфира была и Наталья Штурм, коллега и подруга звезды 80-х. Ее возмутило поведение Игоря Фирсова, который утверждал, что умершая супруга злоупотребляла алкогольными напитками, постоянно находясь в запоях. Из-за этих слов Наталья Штурм бросилась на мужчину, оскорбившего память умершей, с кулаками. Несмотря на признание вдовца, что и он нередко выпивал вместе с женой, подобные заявления показались многим неуместными. Кроме того, исходя из слов Фирсова, он якобы выплачивал долги Легкоступовой, в то время как она не работала и была лишена постоянного заработка. Штурм назвала все сказанное ложью, пригрозив спортсмену, что «даст по лицу за всю страну».

Также артистка высказала уверенность в двойной игре Игоря Фирсова, который, по ее данным, будучи в браке с Валентиной Легкоступовой, не стеснялся искать себе новую обеспеченную пассию через интернет. Знаменитую же исполнительницу яхтсмен никогда не любил и использовал брак с ней только ради своей выгоды. Наталью Штурм до сих пор удивляет, как ее ближайшая подруга могла выйти замуж за такого «прагматичного человека». Как отмечает «Глобалмск» смерть артистки повергла многих ее близких и коллег в шок.