 

Дочь Заворотнюк с объемными кудрями напомнила фанатам мать в “Моей прекрасной няне”

22.12.2020, 14:34, Разное
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Дочь известной российской актрисы Анастасии Завортнюк примерила на себя образ матери из сериала «Моя прекрасная няня». На новой фотографии она предстала с объемными кудрями. Снимком Анна Заворотнюк поделилась на своей странице в соцсети Instagram.
На фотографии дочь Анастасии Завортнюк запечатлена перед зеркалом в ванной комнате. Она надела пестрое платье с открытыми плечами. Свой образ дочь актрисы дополнила ярким макияжем, а на голове присутствовала пышная укладка в виде кудрей.

В комментариях подписчики оценили эффектную фотографию Анны Заворотнюк. Они отметили, что дочь знаменитости очень напоминает главную героиню ситкома «Моя прекрасная няня» Викторию Прутковскую. Нашлись и те, кто подумал, что на фотографии и вовсе запечатлена Анастасия Заворотнюк в молодости. За короткое время публикация собрала множество комментариев и отметок «мне нравится».



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