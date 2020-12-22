Первую дозу «Эпиваккороны» получили все участники испытаний старше 60 лет
22.12.2020, 14:28,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Все добровольцы старше 60 лет, участвующие в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса «Эпиваккорона», получили первый компонент препарата, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В рамках пострегистрационных клинических плацебоконтролируемых испытаний вакцины «Эпиваккорона» ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора первой дозой вакцины привито 2194 добровольца в возрасте старше 18 лет и 150 добровольцев, участвующих в пострегистрационном клиническом испытании вакцины на людях старше 60 лет», – передает ТАСС сообщение ведомства.
В конце ноября «ЭпиВакКорона» поступила в регионы для клинических исследований.
Напомним, 8 декабря Роспотребнадзор сообщил, что все 672 добровольца старше 18 лет, привитые в рамках пострегистрационных испытаний вакцины «ЭпиВакКорона», и 96 добровольцев старше 60 лет чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено.
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет