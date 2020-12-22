Названа причина смерти ученого в Петербурге

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22.12.2020, 14:28, Новости дня
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Смерть ученого Александра Каганского в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, наступила в результате травм, полученных при падении с большой высоты, в качестве одной из версий рассматривается суицид, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.

«В рамках расследования уголовного дела проведено большое количество следственных действий, в частности, допрошены знакомые и родственники погибшего, назначены различные экспертизы. По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате травм, полученных при падении с большой высоты», – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в рамках расследования уголовного дела «рассматриваются различные версии, в том числе версия суицида».

«Ранее сообщалось о задержании в качестве подозреваемого 45-летнего местного жителя, причастность которого в настоящее время к совершению указанного преступления не установлена», – уточнила пресс-служба.

Ранее СК сообщал, что 19 декабря около дома на улице Замшина в Петербурге обнаружено тело мужчины 1975 года рождения с признаками насильственной смерти, о личности погибшего ведомство не сообщило. Возбуждено дело об убийстве, задержан подозреваемый – 45-летний местный житель, передает РИА «Новости».

По данным издания «Фонтанка», погибший – биолог Александр Каганский. В Дальневосточном федеральном университете подтвердили, что 19 декабря погиб профессор ДВФУ, директор центра геномной и регенеративной медицины школы биомедицины ДВФУ, кандидат биологических наук Александр Каганский. Как отмечали в вузе, в свои Каганский являлся одним из ведущих российских ученых в области генетики, молекулярной и клеточной биологии, а также одним из инициаторов создания в науке нового биомедицинского направления – синтетической эпигенетики.

Накануне сообщалось, что расчлененные фрагменты тела человека нашли в подвале многоквартирного дома в Гатчине, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.



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