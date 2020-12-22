СБУ задержала бизнесмена, который занимался “тендерным троллингом”

22.12.2020, 14:22, Новости дня

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Служба безопасности Украины разоблачила предпринимателя, который предложил более 2 млн грн взятки чиновникам госпредприятия, подчиненного Министерству молодежи и спорта, за изменение условий тендеров. Об этом говорится на сайте СБУ.

Оперативники установили, что бизнесмен был участником и победителем многих конкурсов на поставки продукции для нужд Национальных сборных Украины. Однако его товары не соответствовали качественным характеристикам, или он не мог вовремя обеспечить поставки. Общая сумма взятки, которую он предложил чиновникам, составила более 2 млн грн.

СБУ выяснила, что злоумышленник также использовал механизм так называемого “тендерного троллинга”. Подконтрольные дельцу коммерческие структуры участвовали в конкурсных торгах с аномально низкими ценовыми предложениями. Но, фактически, организатор вообще не имел товаров, которые были предметом закупок.

Затем коммерсант выходил на легальных производителей продукции, в которых он выиграл тендер, и предлагал продать им продукцию по ценам ниже себестоимости. В других случаях злоумышленник предлагал “откупиться” от него за отказ от победы в торгах.

СБУ задержала злоумышленника и его сообщника при попытке передать чиновникам пакет фальсифицированной документации.