Познер: Очень не хотел бы заразиться коронавирусом. Я слишком много знаю о том, насколько он разрушителен

22.12.2020, 14:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский журналист, телеведущий Владимир Познер в эфире авторской программы основателя интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона рассказал, что не хотел бы заразиться коронавирусом.

“Я опасаюсь. Я очень не хотел бы им заболеть. Я слишком много знаю о том, как действует этот вирус. Лучше иногда не знать… Я знаю, насколько он разрушителен, что он делает с легкими… И не только с легкими, но и с почками, с печенью, с сердечным перикардом. Он это все превращает в труху! Я это очень хорошо понимаю, будучи биологом по образованию. И конечно, я этого опасаюсь. Страха у меня как такового нет, но беспокойство есть. И не только за себя, но и за своих близких”, – сказал он.

В Украине подтверждено более 1 млн случаев COVID-19 – Университет Хопкинса. Читайте полную версию интервью

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Россия – на четвертом месте в мире по числу случаев коронавирусной инфекции (2,85 млн заболевших, 50,7 тыс. умерших, 2,3 млн выздоровевших).



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта