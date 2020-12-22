 

“Алек говорит, что он похож на помидор”. Жена Болдуина в белье показала трехмесячного сына

22.12.2020, 14:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

35-летняя супруга 62-летнего американского актера Алека Болдуина фитнес-тренер Хилария опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в комплекте черного нижнего белья. Она позировала с младшим сыном Эдуардом на руках. 

“После ванны, готовимся ко дню”, – написала она.

Хилария Болдуин рассказала, что на ее сына одежда, которую носили его старшие братья.

“Алек говорит, что он похож на помидор. Раф говорит, что он похож на рождественское чудо”, – написала Хилария.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

“Время купания закончилось”, – подписала она еще один снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Hilaria Thomas Baldwin (@hilariabaldwin)

О пополнении в семье Хилария Болдуин сообщила 9 сентября. 

О седьмой беременности она рассказала в начале апреля 2020 года. Две предыдущие для нее закончились выкидышами. 12 ноября 2019 года, будучи беременной в шестой раз, Хилария заявила, что ее плод мертв, пятая ее беременность также прервалась.

Предыдущие роды у нее прошли в мае 2018 года – о рождении сына она сообщила 17 мая. Мальчику дали имя Ромео Алехандро Дэвид.

У Алека Болдуина есть еще два сына и дочь от Хиларии – Кармен Габриела (2013), Рафаэль Томас (2015), Леонардо Энджел Чарльз (2016), а также дочь Айрленд от первого брака с актрисой Ким Бейсингер (1995).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Российские врачи вылетели в Азербайджан для помощи в борьбе с пандемией

02.07 / Пожар в одесском отеле “Токио Стар”. Прокуратура передала дело в суд

07.10 / Отравление Навального: как Запад должен реагировать на вердикт ОЗХО?

11.12 / Пентагон назвал размеры военного флота США к началу 2030-х

20.07 / Германский эксперт оценил грозящий ЕС коронавирусный раскол

14.10 / Израиль решил продлить карантин

30.06 / 13 областей Украины не соответствуют условиям ослабления карантина – Минздрав

27.08 / Спецслужбы США не выявили иностранных попыток вмешаться в голосование по почте

30.06 / Курс властей Украины не одобряют две трети жителей страны

17.07 / Парад роз 2021 года отменен из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска