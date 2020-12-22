В МИД Украины отреагировали на слова Путина о “помощи Донбассу”

22.12.2020, 14:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Так называемая “помощь” временно оккупированным Россией территориям в Донецкой и Луганской областях, о которой во время своей ежегодной пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин, является грубым нарушением законодательства Украины, ее суверенитета и территориальной целостности. Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Украины на запрос издания “ГОРДОН”.

“Российская Федерация действительно может помочь Донбассу, если прекратит грубо нарушать нормы международного права – прекратит агрессию против Украины, выведет свои войска и наемников из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Рассматриваем предоставление так называемой “помощи” и поставки “гуманитарных” или любых других грузов на временно оккупированные Россией территории в Донецкой и Луганской областях без официального согласия Украины, как грубое нарушение законодательства Украины, ее суверенитета и территориальной целостности”, – говорится в сообщении МИД.

В дипломатическом ведомстве акцентировали, что Украина остается “преданной выполнению Минских договоренностей и решений лидеров стран Нормандского формата”.

“Россия приложила все усилия, чтобы процесс консультаций в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе и выполнение договоренностей в рамках Нормандского формата были фактически заблокированы. Чтобы вывести переговорный процесс из этого состояния, Россия должна, наконец, принять решение о прекращении вооруженной агрессии и выводе своих вооруженных формирований из Донбасса”, – подчеркнули в МИД.

17 декабря во время ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет наращивать поддержку временно не подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей: “Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса”. Он также сказал, что это коснется сферы производства, социальных и инфраструктурных вопросов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.



Елена ПОСКАННАЯ

журналистка