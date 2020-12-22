 

От COVID-19 умер еще один депутат Госдумы РФ, более трети депутатов переболели

22.12.2020, 14:22, Новости дня
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Более трети депутатов российской Госдумы переболели коронавирусной инфекцией, двое из них умерли. Об этом 22 декабря на заседании Госдумы заявил глава нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин, сообщил “Интерфакс”.

РБК уточняет, что 18 декабря от COVID-19 умер заместитель председателя фракции Коммунистической партии РФ Валентин Шурчанов. Неделю он находился в реанимации, на аппарате искусственной вентиляции легких.

В сентябре от COVID-19 умер коллега Шурчанова по фракции Ваха Агаев.

15 декабря Володин заявлял, что переболели или продолжают лечиться от коронавируса 157 депутатов, пятеро из них заразились во второй раз.

Всего в нижней палате российского парламента 450 депутатов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Россия входит в пятерку наиболее пострадавших от пандемии стран. Всего в РФ подтверждено 2,9 млн случаев COVID-19, умерли почти 52 тыс. пациентов, выздоровели более 2,3 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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