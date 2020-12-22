Мнение: Убийство Фахризаде

22.12.2020, 14:14, Разное

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Фахризаде, не был новичком в политической элите ИРИ. В последние недели веб-сайты, связанные с правительством ИРИ, опубликовали изображения, на которых видно, как он получает награду от президента Хасана Рухани в 2016 г. В том же году, после подписания ядерной сделки между ИРИ и группой мировых держав, известной как Группа P5 + 1 (США, Великобритания, Франция, КНР, РФ и Германия), 28 иранских официальных лиц, участвовавших в сделке и ядерной программе ИРИ, были награждены медалями и наградами. Теперь выясняется, что Фахризаде и еще как минимум трое человек получили свои медали в закрытом помещении по соображениям безопасности, чтобы не попадать в камеры фотографов и журналистов.

В последние дни были опубликованы многочисленные твиты, цитирующие верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, в которых говорится, что он просил Фахризаде серьезно относиться к своей личной защите и соблюдать строгие протоколы безопасности. Однако, несмотря на всю секретность и упор на защиту Фахризаде, его все же убили в р-не Абсарда, примерно в 70 км от Тегерана, 27 ноября. Почему его убили, несмотря на такой высокий уровень защиты?

Генерал Али Шамхани, бывший высокопоставленный командующий КСИР и секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ, сказал, что силы безопасности знали, что Фахризаде был целью покушения, и угадали местонахождение. Однако противник использовал новые методы, чтобы убить его.

Али Рабиеи, пресс-секретарь правительства Рухани, занимавший пост заместителя министра разведки в 1980-х гг и заместителя секретаря Высшего совета национальной безопасности в 1990-х гг, придерживался другой точки зрения. Он сказал, что спецслужбы предупредили об убийстве Фахризаде, но протоколы безопасности не соблюдались. Рабиеи не назвал конкретное лицо виновником, но в иранских новостях и в политических кругах это заявление было истолковано как защита Министерства разведки и критика КСИР и связанных с ним служб разведки и безопасности.

Защита Фахризаде и других ключевых фигур в ядерной программе ИРИ была возложена на подразделение КСИР под названием Ансар аль-Махди с 2012 г. В интервью информационному агентству Тасним КСИР Бриг. Генерал Али Насири, бывший командующий Ансар аль-Махди, сказал, что они использовались для защиты после убийства нескольких иранских ученых-ядерщиков в период с 2010 по 2012 гг.

Подразделение безопасности Ансар аль-Махди имеет штат от 10 000 до 15 000 человек и отвечает за защиту президента и его заместителей, главы судебной власти и его заместителей, спикера парламента и его заместителей, а также министров и других лиц, которые в этом нуждаются. Постоянные или временные телохранители, по мнению Высшего совета национальной безопасности. Защита верховного лидера Хаменеи, его детей и членов его администрации, защищает другое подразделение КСИР, называемое Вали-э-Амр, численность которого, по оценкам, составляет от 15 000 до 20 000 человек.

Хотя Рабие косвенно обвинил КСИР в убийстве Фахризаде, ни одно лицо или организация в ИРИ не имеют права напрямую критиковать его из-за его положения в иранском обществе. Разведывательная организация КСИР, созданная 11 лет назад, сейчас является самой влиятельной разведывательной службой ИРИ. С момента его создания значительная часть полномочий Министерства разведки, находящегося под контролем президента, была передана разведывательной организации КСИР, находящейся под непосредственным контролем верховного лидера.

Хоссейн Таеб, глава разведывательной организации КСИР, поддерживает тесные личные отношения с Моджтабой Хаменеи, сыном верховного лидера и влиятельной закулисной фигурой, которая является серьезным претендентом на место своего отца в качестве следующего лидера ИРИ.

КСИР официально является членом-организацией разведывательного подразделения, известного как Координационный совет разведки. Этот совет устанавливает координацию между как минимум 16 спецслужбами ИРИ и возглавляется министром разведки. Однако разведка КСИР не прислушивается к совету и сама по себе более влиятельна.

Дело об аресте активистов-экологов ясно показывает, что КСИР сейчас более могущественен, чем Министерство разведки. Зимой 2018 г разведывательная организация КСИР арестовала девять экологических активистов по обвинению в шпионаже. Хотя министерство разведки заявило, что не считает задержанных шпионами, разведка КСИР проигнорировала министерство. К сожалению, Кавус Сейед Эмами, один из задержанных, скончался в тюрьме при подозрительных обстоятельствах, а остальные были приговорены к тюремному заключению на срок от четырех до десяти лет. Когда репортеры спросили министра разведки Махмуда Алави о сокращении полномочий министерства, он ответил, что, если аятолла Хаменеи захочет, он будет готов передать остальную часть своих полномочий КСИР.

Хотя именно КСИР и подразделение Ансар аль-Махди, вероятно, являются главными виновниками провалов разведки, приведших к убийству Фахризаде, маловероятно, что они будут привлечены к ответственности. Верховный лидер Хаменеи считает КСИР одним из трех основных столпов выживания режима, наряду с судебной системой и Советом стражей. У каждого своя роль, и все три необходимы:

1) КСИР подавляет внутреннюю оппозицию и помогает формировать внешнюю политику ИРИ против таких соперников, как США и Израиль;

2) Судебная власть арестовывает критиков и диссидентов, преследует их и сажает в тюрьмы;

3) А Совет стражей служит защитником, блокирующим вход критиков и диссидентов в ключевые институты, такие как президентство и парламент, путем рассмотрения и дисквалификации кандидатов на должность.

Через некоторое время в руководстве КСИР могут произойти изменения, такие как смена командира подразделения Ансар аль-Махди, но маловероятно, что эти люди когда-либо будут привлечены к ответственности за убийство Фахризаде.

Тем не менее, убийство является явным признаком того, что соперники и враги иранского режима берут верх, когда дело касается разведки. The New York Times процитировала трех неназванных сотрудников разведки, которые заявили, что убийство было израильской операцией. Хотя правительство Израиля и премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказались подтвердить или опровергнуть обвинения, в иранских новостях же, и политических кругах убийство рассматривается, как тактическая победа Израиля и поражение режима и его разведывательных служб. Ну что же, хороший и ловкий ход для смены ключевых игроков (если получится).

Учитывая, что режим также потерял еще одного высокопоставленного военного чиновника, генерала Касема Сулеймани, командующего отрядами – “Кудс”, в начале года, убийство Фахризаде только усиливает утверждение, что режим не смог отреагировать на убийства важных фигур. Однако это не новая тенденция. 10 лет назад генерал Хасан Тегерани Могхаддам, старший командующий КСИР и руководитель иранской ракетной программы, был убит в результате взрыва казармы недалеко от Тегерана.

Убийство этих трех ключевых должностных лиц вызывает серьезную озабоченность внутри режима и поднимает важный вопрос. Если высокопоставленные лица, участвующие в ракетных, ядерных и военных программах ИРИ, могут быть убиты таким образом, то какие гарантии, что иностранные спецслужбы не будут убивать и высших политических лидеров?

После убийства Фахризаде Министерство разведки призвало людей сотрудничать с режимом в аресте преступников, что заставило многих аналитиков и граждан поверить в то, что в ИРИ все еще могут действовать другие команды убийц и что спецслужбы не могут схватить их. Усиливая озабоченность, Бехруз Камалванди, официальный представитель Организации по атомной энергии ИРИ, объявил, что команда убийц Фахризаде была той же группой, которая вызвала саботаж и взрыв на ядерных объектах в Натанзе летом. Замечания Камалванди были восприняты как подтверждение слабости спецслужб. После его выступления у многих осталось недоумение: если виновные в взрыве в Натанзе и убийстве Фахризаде были связаны, то почему нет?

Помимо распространения недоверия к разведывательным службам после убийства, возможное влияние Израиля в иранских спецслужбах является самой насущной проблемой, которая не ограничивается аналитиками и общественностью. Генерал Хоссейн Дехган, бывший министр обороны и военный советник верховного лидера, говорил об опасности проникновения. Генерал Мохсен Резаи, бывший командующий КСИР, также призвал президента Рухани обязать разведывательные службы ИРИ выявить основные источники и агентов, используемых иностранными спецслужбами.

Сообщается, что лицо, отвечающее за израильское отделение разведки КСИР, было опознано и арестовано как израильский шпион. В общем, на лицо чисто внутренние разборки между элитами ИРИ.