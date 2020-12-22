Мнение: Ну и за что же их любить?

22.12.2020, 14:02, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Когда-то меня обвинили в том, что якобы не люблю детных женщин и обзываю их “яжематерями”. Ну, я уже давно перестал удивляться выдумкам альтернативно одарённых насчёт меня, но смешно всё же было. Ибо любой болван же знает, чем отличается яжемать от нормальной женщины и обвинять тех, кто их по причине этих самых отличий не любит, в нелюбви к женщинам вообще было бы смешно. Вот, например, что пишет уже упоминавшаяся мной дама с ником “Яжпсихолог” на “Дзене” (https://zen.yandex.ru/media/id/5e7dc7dcb819ef30b6bae523/pochemu-iajemateri-tak-ne-liubiat-liudei-5ea094d527ef065334570266#comment_624672642):

“Яжмать не считается с мнением и правами других, тем более если речь заходит о её ребёнке (если дитятко хочет побить палкой чьих-то собачек, пусть бьёт, или нечего их выгуливать там, где дитятко соизволило выгуляться)

Яжмать безапелляционно верит, что женщина, занимающая позицию матери, – это фактически коронованная особа, до которой всем должно быть дело (в общественном транспорте её будет возмущать факт того, что именно ей с её отпрыском не уступили место, несмотря на то, что рядом могут быть и стоящие старики)

Яжмать искренне верит, что именно её ребёнок особенный (в песочнице он может брать чужие формочки, она даже поговорит с чужими детьми, чтобы те не жадничали, а вот коли её дитятко дать свою формочку не захочет, так что ж? Не хочет и не хочет, имеет право)

Яжмать нарушает нормы поведения в обществе в угоду своему дитяте (если малого приспичит справить нужду прям на площадке, именно там эта нужда и будет справляться)

Яжматери — злостные нарушители личных границ

Яжмать до опасной халатности верит, что раз она мать, то она великая и неуязвимая (видели же таких, переходящих с колясками дорогу в неположенном месте перед кучей машин? – я видела и не раз и слышала от них фразы из серии «ничего, пропустят»)

В общем, если её ребёнок вам мешает — влетит вам. Если вы мешаете её ребёнку — снова получите вы. Все бесправны, кто не яжмать или её детишки”.

Ну, вот, и теперь скажите, те, кто возмущается, что я их не люблю, так ЗА ЧТО же их после этого любить, а?

А хотя стоп, о чём это я, я-то не любить кого-либо не имею права, иначе человекодрочеры сразу обвинят в ненависти к каким-то мифическим “всем”. И гламурную яжемать, живущую по соседству в деревне, чей онжеребёнок постоянно мою Гафсу дразнил (и которая ему раз сказала, чтобы отгонял ту лопатой, если будет на него ещё лаять). Не имею я права после этого не любить гламурных шлюх вообще, считающих, что им в силу яжекоролевского пёздного… тьфу, хотел сказать, звёздного статуса всё можно, и яжематерей в частности, верно? Только вот объясните мне кто-нибудь, почему же это ДРУГИЕ могут (например, был свидетелем возмущённого рассказа кондукторши водителю, как яжемать в нашем автобусе пыталась спрятать грязный памперс под сиденье и потом ещё стала возмущаться в ответ, куда она, мол, его денет, если в автобусе нет мусорки) их не любить, а мне почему-то нельзя, я что, чем-то таки особенный?