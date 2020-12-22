Песков объяснил включение в Госсовет представителей местных властей

22.12.2020, 13:42, Разное

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Членами Госсовета стали два представителя местного самоуправления – глава городского округа Евпатория Олеся Харитоненко и руководитель Саткинского муниципального района Челябинской области Александр Глазков.

“Новые лица, свежие подходы, новые идеи, это, я бы сказал, социальные и карьерные лифты, которые идут всем на пользу”, – сказал Песков журналистам

Президент России Владимир Путин 21 декабря утвердил состав Госсовета России. В него вошли 104 человека.

Среди них – премьер-министр Михаил Мишустин, глава Администрации президента Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, 81 губернатор и другие лица.