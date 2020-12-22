“Доходит до рукоприкладства”: Анна Хилькевич пожаловалась на дочерей

22.12.2020, 13:40, Разное

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Популярная российская актриса Анна Хилькевич пожаловалась подписчикам на проблемы с воспитанием дочерей. По ее словам, у девочек начался непростой период – они соревнуются за внимание родителей. Иногда бывают ситуации, когда начинается рукоприкладство.

Анна Хилькевич в социальной сети Instagtam заявила, что в последнее время Арианна и Мария ревнуют родителей друг к другу. Она думала, что старшая сестра будет учить младшую алфавиту, английскому, чтению, но на самом деле это не так. Раньше актриса считала, что драки в основном происходят среди мальчиков. Сейчас же она убедилась в обратном. Хилькевич и ее супруг пока не знают, как остановить этот процесс, поэтому пара попросила советов у подписчиков.

Звезда сериала «Универ» сразу же поспешила отметить, что пытаются разговаривать с детьми, объяснять, что они – сестры, и что нельзя обижать друг друга. Родители пытаются донести девочкам, что в жизни важна поддержка и любовь. Однако после таких бесед кто-то из детей все равно переходит грань. В целом компетентные психологи советуют не ругать наследников за подобное, а объяснять, почему так делать нельзя.