 

Зудина не собирается приурочивать открытие памятника Табакову к его юбилею

22.12.2020, 13:40, Разное
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Вдова советского и российского актера Олега Табакова анонсировала открытие памятника на его могиле. Марина Зудина отказалась от идеи ставить его на юбилей артиста, поскольку не хочет, чтобы у поклонников день рождения актера ассоциировался с его смертью.
Изначально планировалось, что памятник Олегу Табакову, похороненному на Новодевичьем кладбище, будет открыт 17 августа в рамках юбилея актера. Но позднее Марина Зудина не поддержала эту инициативу. Она отметила, что не понимает, почему в день рождения принято ставить надгробные памятники. Поэтому его откроют к новому театральному сезону.

Марина Зудина отслеживает весь процесс работ по изготовлению памятника. Так, на нем должна появиться фраза: «Все, что я взял на себя, я выполнил». Стоит отметить, что возле театра им. Олега Табакова уже появился один его памятник. Монумент был назван «Атом Солнца Олега Табакова».



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