 

Александр Морозов оправдался за грубости в адрес Нагиева и Моргенштерна

22.12.2020, 13:40, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский комик и звезда шоу Петросяна «Кривое Зеркало» Александр Морозов объяснил, почему он предлагал «сжечь» Дмитрия Нагиева и «зарыть на кладбище» Моргенштерна. На самом деле он пошутил, чтобы привлечь внимание к собственному проекту.
Недавно Александр Морозов организовал YouTube-шоу «Пчелка». В нем он предстал не в привычном образе юмориста, выглядел он более брутальным. Кроме того, уже в первом выпуске он назвал Дмитрия Нагиева двуличным и предложил его сжечь. Поводом для этого послужил конфликт на одном из конкурсов, где Морозов и Нагиев сидели вместе в жюри. Тому не понравился коричневый костюм комика.

Позднее Александр Морозов в свое оправдание отметил, что он только пошутил. Но история с Нагиевым была правдивой. Также комик высоко оценивает творчество Моргенштерна, но ему, как православному, не нравится его татуировка на лбу в виде трех шестерок. В целом свое эпатажное поведение юморист объяснил попыткой набрать аудиторию, ведь у них должен случиться разрыв шаблона от его поведения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / “Ребята, Атас!”: Юлия Зимина сообщила о своем состоявшемся замужестве

01.12 / Медики связали развитие диабета с состоянием костного мозга

17.10 / Мнение: О ситуации с водой в Севастополе

21.08 / Лукашенко помог Тихановской бежать в Литву по ее просьбе

26.09 / Виртуальная реальность помогает в лечении болезни Альцгеймера

09.07 / Молочные продукты не предупреждают остеопороз и переломы при менопаузе

14.09 / Россия создаст ракету для уничтожения самолетов AWACS совместно с Индией

21.07 / С первого удара: форвард сборной Англии Гарри Кейн оригинально рассекретил пол будущего ребенка

26.06 / Мнение: О последней стадии экономических конвульсий Путина

25.08 / Экология покупок: как уменьшить количество мусора при посещении магазинов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска