Александр Морозов оправдался за грубости в адрес Нагиева и Моргенштерна

22.12.2020, 13:40, Разное

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Российский комик и звезда шоу Петросяна «Кривое Зеркало» Александр Морозов объяснил, почему он предлагал «сжечь» Дмитрия Нагиева и «зарыть на кладбище» Моргенштерна. На самом деле он пошутил, чтобы привлечь внимание к собственному проекту.

Недавно Александр Морозов организовал YouTube-шоу «Пчелка». В нем он предстал не в привычном образе юмориста, выглядел он более брутальным. Кроме того, уже в первом выпуске он назвал Дмитрия Нагиева двуличным и предложил его сжечь. Поводом для этого послужил конфликт на одном из конкурсов, где Морозов и Нагиев сидели вместе в жюри. Тому не понравился коричневый костюм комика.

Позднее Александр Морозов в свое оправдание отметил, что он только пошутил. Но история с Нагиевым была правдивой. Также комик высоко оценивает творчество Моргенштерна, но ему, как православному, не нравится его татуировка на лбу в виде трех шестерок. В целом свое эпатажное поведение юморист объяснил попыткой набрать аудиторию, ведь у них должен случиться разрыв шаблона от его поведения.