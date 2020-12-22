Скандалы: Вячеслав Гайзер от превышения отказался

22.12.2020, 13:38, Разное

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Экс-глава Коми не признает вину по второму уголовному делу

Второе уголовное дело экс-главы Коми сегодня рассматривается в суде города Сыктывкар, куда Вячеслав Гайзер этапирован из Тверской колонии, где отбывает 11-летний срок, будучи осужденным за экономические преступления. Бывший руководитель региона назвал сегодня обвинения в свой адрес в рамках нового расследования абсурдом.

На прошлой неделе господин Гайзер был доставлен в Сыктывкар и помещен в следственный изолятор на время участия в новом судебном процессе. На этот раз он обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, будучи главой Коми, в январе 2013 года господин Гайзер обязал градоначальника Сыктывкара Ивана Поздеева выделить земельные участки в столице республики по минимальной цене генеральному директору ООО «Деловой альянс» Александру Ольшевскому. До того как открыть строительный бизнес, господин Ольшевский возглавлял администрацию главы Коми при господине Гайзере.

По версии следствия, глава региона распорядился выделить землю в интересах гендиректора, зная, что тот намеревался приобрести на выгодных для себя условиях находящуюся в муниципальной собственности землю для строительства многоквартирного жилого дома.

Суть идеи Гайзера по обходу законодательства, как считает следствие, заключалась в том, чтобы мэрия предоставила фирме участки без проведения торгов.

Для этого был придуман предлог — выделение земли для целей, не связанных со строительством (в нарушение требований Земельного кодекса РФ).

Следствие убеждено, что Поздеев осознавал противозаконность такой схемы, но не стал отказывать главе региона, потому что находился в зависимом от него положении. В итоге с марта 2013 года по май 2014 года мэр передал шесть участков компании «Деловой альянс». Рыночная стоимость участков — 11,4 млн руб. («Деловой альянс» за них заплатил всего 2,6 млн руб.). Соответственно, столице Коми причинен ущерб, который силовики оценивают в 8,7 млн руб.

Заслушав обвинение, Гайзер заявил, что не признает своей вины, поскольку высшее должностное лицо региона не вправе отдавать указания руководителям органов МСУ в соответствии со 131-м федеральным законом, то есть он не мог в правовом смысле являться организатором преступления со стороны Поздеева.

В этом абсурдность обвинения. Оно изложено некорректно и не основано на нормах закона. Я надеюсь на объективное рассмотрение уголовного дела»,— высказался экс-губернатор.

При этом он сам инициировал судопроизводство по этому эпизоду, несмотря на то что уголовное дело по данной фабуле было следствием прекращено в связи с истечением срока давности.

Во второй половине дня судья допрашивала свидетелей. Показания на заседании дал один из депутатов совета Сыктывкара 2011–2015 годов Вельтер Вельсовский (к периоду срока его полномочий относятся события, ставшие материалом расследования).

Напомним, Гайзер, руководивший регионом, был задержан в сентябре 2015 года вместе со своей командой. Всем им вменялась в вину одна из самых тяжких статей УК РФ — создание и деятельность ОПС (организованного преступного сообщества). Несмотря на то что по этой — основной — части расследования фигуранты дела были Московским судом оправданы, остальных эпизодов по экономическим преступлениям оказалось достаточно для больших реальных сроков. Сам Гайзер был приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, его первый заместитель Алексей Чернов — к девяти годам с отбыванием в колонии строгого режима. Большая часть остальных осужденных по данному делу к настоящему времени уже на свободе после отбытия наказания. Это и бывший спикер Госсовета Игорь Ковзель, и экс-начальник управления информации администрации главы Павел Марущак, и бизнесмен, считавшийся главным финансовым партнером властей Коми, Валерий Веселов.

Последний, кто был осужден по первому «делу Гайзера»,— это его предшественник Владимир Торлопов, возглавлявший Коми. Срок в размере шести с половиной лет в данный момент он отбывает в колонии под Ухтой.

Дарья Шучалина