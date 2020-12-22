После избиения Прилучного в Калининграде завели дело

22.12.2020, 13:34, Новости дня

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Правоохранительные органы Калининграда возбудили уголовное дело по факту избиения актера Павла Прилучного в клубе, сообщила глава пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

«По факту инцидента в клубе «Завод» в конце ноября текущего года, в результате которого 33-летнему гражданину был причинен вред здоровью средней тяжести, возбуждено уголовное дело по ст. 112 УК РФ. Иная информация не разглашается в интересах следствия», – цитирует РИА «Новости» Поставничую.

В конце ноября Прилучного госпитализировали в Москве с переломом черепа. СМИ сообщали, что актер якобы получил травму в результате драки в Калининграде, где снимался в сериале. При этом сам артист сказал медикам, что сам упал и ударился головой. Правоохранительные органы начали проверку по факту получения травм актером в Калининграде.

Бизнесмен Илья Васильев, друг актера рассказал подробности конфликта с участием артиста в одном из заведений Калининграда.