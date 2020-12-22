Тело подполковника ФСО нашли в Москве

22.12.2020, 13:34, Новости дня

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Тело подполковника Федеральной службы охраны (ФСО), отвечающей за безопасность российских руководителей, нашли под окнами многоквартирного дома на северо-востоке Москвы.

Около 8.00 в понедельник, 21 декабря, очевидцы позвонили в службу скорой помощи – под окнами многоквартирного дома лежало тело мужчины. Выяснилось, что это 38-летний местный житель, сотрудник ФСО, передает «Московский комсомолец».

В квартире погибшего нашли записку, якобы написанную им, в которой содержится просьба похоронить его рядом с умершей год назад женой.

Установлено, что в момент трагедии подполковник был трезвым, а в квартире находился один.

Отмечается, что 42-летняя супруга подполковника умерла 31 декабря 2019 года от сердечно-сосудистой недостаточности.