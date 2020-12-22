 

Зеленский: За год было восстановлено дорог больше, чем за 10 лет

22.12.2020, 13:28, Новости дня
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В 2020 году в Украине было построено и отремонтировано 4000 км дорог государственного значения, рассказал 16 декабря в интервью The New York Times президент Владимир Зеленский. Расшифровку интервью 19 декабря опубликовала пресс-служба главы государства.

“Сейчас мы видим, что инфраструктура важна. Мы уже сделали, и это подтверждено, четыре тысячи километров дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год сделали в 10 раз больше, чем за десять лет в сумме. Это, я считаю, правильный шаг. Скажу честно, я этим очень горжусь, считаю, что здесь все мы сработали. Нельзя останавливаться. У нас действительно есть шанс за четыре-пять лет построить в Украине все инфраструктурные узлы”, – отметил Зеленский.

Раньше, по словам президента, за украинскую инфраструктуру было стыдно, а сегодня люди увидели, что “скорые” и пожарные машины стали доезжать быстрее. Важным, считает Зеленский, является и то, что восстановление инфраструктуры в 2020 году проходило во всех регионах, включая примыкающие к временно оккупированным Россией территориям.

“Это важные изменения и важные реформы не только в законах, на словах, но и на деле”, – сказал президент.

Проект “Большое строительство” стартовал в Украине 2 марта. Это совместная программа президента и правительства Украины, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

В декабре глава “Укравтодора” Александр Кубраков сообщил, что планы по инвестированию в крупные проекты до 2025 года составляют 340 млрд гривен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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