До 2100 года уровень моря поднимется еще на один метр

22.12.2020, 13:22, Новости дня

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Уровень моря поднимется еще на один метр до 2100 года, если средняя температура на Земле повысится на 4 градуса, утверждают ученые. Они сравнивают ее не с нынешними показателями, а с доиндустриальным периодом. Поэтому следует иметь в виду, что часть «пути» уже пройдена.

Однако нынешние прогнозы гораздо хуже тех, которые исследователи делали ранее. Как сообщили в Имперском колледже Лондона, до конца столетия при данном сценарии растают триллионы тонн льда, из-за чего будут затоплены огромные прибрежные территории.

Некоторые барьеры, которые сейчас служат защитой от потопа, сами окажутся под водой. Острова посреди океана, где суша лишь немного выступает над поверхностью воды, также исчезнут.