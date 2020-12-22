 

В фольклоре африканских племен есть упоминания о динозаврах

22.12.2020, 13:22, Новости дня
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В некоторых африканских племенах, до сих пор ведущих первобытный образ жизни, существует поверье о чудовище Мокеле-Мбембе, якобы живущем на дне реки Конго. По словам ученых, это та же легенда о Несси, только рассказанная н местный лад.

Скорее всего, речь идет о доисторической рептилии, которая якобы до сих пор живет в водных глубинах. Теоретически это возможно, отмечают специалисты, поскоку в русле Конго есть впадины глубиной до 200 метров.

Самое интересное, что на сторону поверья стали и некоторые ученые. Тем не менее, наука отрицает возможность длительной жизни отдельных особей вне популяции. Кроме того, не найдено ни одного доказательства существования мистического чудовища. Однако у этой истории есть один интересный нюанс: ее же, фактически, рассказывают как в современном обществе, так и в племенах, ведущих патриархальный образ жизни.



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