Мнение: Упадок AQIM в Сахеле

22.12.2020, 13:20, Разное

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Спустя пять месяцев после устранения французской армией в малийском городе Талхандак Абделя Малека Друкделя, также известного как Абу Мусаб Абдель Вадуд, лидера “Аль-Каиды в исламском Магрибе” (АКИМ/AQIM) в малийском городе Талхандак, АКИМ назначил нового эмира 21 ноября. Его зовут Язид Мебарек, он же Абу Убайда Юсеф аль-Аннаби, 51-летний алжирец и ветеран джихада.

Назначение другого алжирца во главе организации является тактической ошибкой для AQIM, которую обвиняли в пренебрежении к африканским членам к югу от Сахары и продвижении алжирских в течение многих лет. Эта проблема привела к распри и даже к расколу организации. Движение за единство и джихад в Западной Африке (MUJAO), которое набиралось на местах из различных этнических групп к югу от Сахары, решило отделиться от AQIM в 2011 г в результате его фаворитизма по отношению к алжирцам.

Назначая другого алжирца своим главой, AQIM сокращает свое и без того слабое влияние в Сахеле, где ему бросают вызов лучше оснащенные и более престижные местные группы, особенно “Джамаат Нусра аль-Ислам валь-Муслимин” (JNIM), коалиция различных региональных организаций, связанных с “Аль-Каидой”, которые, хотя официально связаны с АКИМ, на практике являются более могущественными и независимыми. Фактически, расширившись за пределы Алжира, чтобы проводить атаки в Тунисе, Ливии, Мали, Мавритании и Нигере, AQIM теперь потеряла контроль над своей первоначальной территорией, и ее способность мобилизовать, вербовать, планировать и атаковать резко сократилась. После того, как влияние в Магрибе исчезло, а в Сахеле пошло на убыль, AQIM находится в упадке, и аль-Аннаби может даже стать ее последним эмиром. Ключевой лидер Алжирской салафитской группы проповеди и борьбы (GSPC), а затем и AQIM, аль-Аннаби в прошлом выступал против “сахелизации” организации, утверждая, что ее ресурсы должны оставаться сосредоточенными на Алжире. Это поставило его в оппозицию к политике своего предшественника Друкделя, с которым у него были натянутые отношения. Тот факт, что аль-Аннаби стал физически недееспособным из-за прошлых травм, скорее всего, еще больше ослабит хватку AQIM над Сахелем и всем, что там осталось от ее влияния.

AQIM объявила о назначении нового эмира через свой официальный канал Al Andalus, но примечательно, что это заявление сделал Абу Нуман аль-Шанкити, крупный джихадистский деятель Сахеля. Аль-Шанкити очень близок к JNIM, в настоящее время самой мощной организации, связанной с Аль-Каидой, в регионе Северная Африка-Сахель. Однако предполагается, что JNIM является филиалом AQIM и, следовательно, находится под его управлением. Таким образом, тот факт, что аль-Шанкити сделал заявление, вызывает вопросы об отношениях между двумя группами. Кроме того, в самом объявлении аль-Шанкити лишь кратко упомянул назначение аль-Аннаби после долгой дани Друкделу, а затем перешел к пространному описанию “подвигов” JNIM и его лидера Ияда Гали. Таким образом, номинация аль-Аннаби была представлена ​​почти случайно, подрывается данью уважения его предшественнику и рассказом о подвигах Ияда, особенно недавней сделке между JNIM и Бамако, которая привела к освобождению почти 200 джихадистов. Кроме того, в объявлении не было заявления JNIM о верности аль-Аннаби. Это может указывать на перегруппировку джихадистских группировок в регионе Северная Африка-Сахель и указывает на явный сдвиг в фокусе джихадизма с Магриба на Сахель.

Хотя картина сложна и трудно сказать точно, что произойдет, на упадок АКИМ указывают две динамики:

1) убийство харизматического лидера и потеря сплоченности группы

2) подрыв народной поддержки и невозможность перехода к следующему поколению.

Убийство Друкдела представляет собой поворотный момент и, вероятно, положит конец эре господства AQIM в Магрибе и Сахеле. Друкдель выполнял ключевые роли, как в оперативном, так и в вдохновляющем плане, с момента основания AQIM в 2007 г, и его легитимность и авторитет не могут сравниться с новым лидером.

Друкдель был ветераном джихадизма. Он был национальным эмиром GSPC, сформированного в 1998 г в кровопролитные годы гражданской войны в Алжире (1991-2001 гг) в результате раскола внутри Алжирской вооруженной исламской группы (ВИГ). В 1996 г эмир “второй зоны” GIA, Хасан Хаттаб, решил покинуть группу, основав GSPC и взяв с собой своих самых верных помощников, Мохтара Бельмохтара, Абдеррезака Эль Пара, Джамеля Окача и Набиля Сахрауи, среди прочих. GSPC специально нацелился на силы безопасности, чтобы дистанцироваться от крайнего и неизбирательного насилия GIA и заручиться поддержкой населения. Набирая обороты, группа попала в заголовки газет в 2002 г, когда она организовала засаду, унесшую жизни 49 алжирских десантников в Батне, на северо-востоке страны.

Однако в 2004 г GSPC был нанесен серьезный удар, когда он потерял нескольких своих ключевых лидеров: Сахрауи был застрелен, Эль Пара арестован, Бельмохтар исчез, а Хаттаб был помещен под домашний арест. В июле 2004 г Друкдель взял на себя руководство и стал национальным эмиром GSPC. Его стратегия была сосредоточена на “сахелизации” группы, а в 2007 г она присоединилась к “Аль-Каиде” и стала известна как AQIM. Друкдель расширил сферу действия группы от ее бастионов на севере Алжира до Сахеля и активизировал атаки террористов-смертников. Под его командованием были совершены смертоносные нападения, в том числе два одновременных нападения террористов-смертников в Алжире 11 апреля 2007 г. Чтобы профинансировать организацию, Друкдель занялся прибыльным бизнесом по похищению людей с целью выкупа, заработав примерно 75 млн$ в период с 2010 по 2014 гг и сделав AQIM богаче, чем когда-либо. Конечно речь идет не только о похищениях ибо 75 млн на одних похищениях за 4 года невозможно заработать.

Обладая центральным положением в организации, харизмой и престижем, Друкдель был тем связующим звеном, которое связывало воедино различные независимые ячейки и самодостаточные кластеры, составляющие AQIM. Без его руководства эти группы могут разделиться и обратиться к другим, более престижным и способным организациям. AQIM потребовалось пять месяцев, чтобы назначить нового лидера – более чем достаточно времени, чтобы деморализовать последователей группы и заставить их усомниться в самой организации.

AQIM не смог передать свою мечту о Даула Исламия (ИГИЛ) новому поколению алжирцев, что привело к его гибели в этой североафриканской стране. Помимо потери ключевых лидеров и активов, группа не могла вербовать новых боевиков. Частично это было связано с высоким уровнем безопасности в стране, но, что более важно, это было связано с тем, что его идеология больше не привлекала алжирцев из-за массовой травмы “черного десятилетия”, публичного дискурса Алжира и жесткого контроля со стороны государства. Не сумев реализовать свои мечты о создании алжирского халифата, группа сосредоточила свои операции на Тунисе, Ливии и странах Сахеля. Однако даже в Сахеле AQIM больше не имеет возможности вербовать, как раньше.

Помимо идеологии банкротства, высокая степень децентрализации группы препятствовала перспективам значительной смены поколений. Поскольку AQIM не в состоянии предоставить многим своим ячейкам даже минимальную материальную поддержку, они стали более независимыми и вынуждены были обеспечивать себя, участвуя в преступной деятельности. Это предоставило местным властям улики, по которым они могли следовать, что еще больше подорвало долговечность группы.

За пределами аффилированных ячеек популярность AQIM снизилась. В Алжире он потерял свой последний бастион в р-не Кабилия после того, как его члены нарушили modus vivendi с местным населением. В Сахеле группа, вероятно, также потеряет поддержку из-за разногласий с местным населением, многие из которого начали организовывать группы самообороны, чтобы защитить себя от джихадистов. Чтобы организация оставалась жизнеспособной, она должна сохранять активную поддержку населения – скрывать членов, собирать деньги и обеспечивать молодых рекрутов.

Более того, даже пассивная поддержка среди этих групп населения, которые во многих случаях отказывались сотрудничать с силами безопасности, также сокращается. Население Сахеля устало жить своей повседневной жизнью, сталкиваясь с угрозой либо AQIM и других вооруженных групп, либо законов о борьбе с “терроризмом”, а также местных и иностранных сил безопасности, таких как французская операция Бархан, которые могут подвергнуть их семьи арестам, санкциям и рейдам. На данный момент слабость сахелианского государства в предоставлении населению даже базового уровня поддержки и ресурсов оставляет вакуум власти, который JNIM пытается заполнить в ущерб AQIM.

AQIM установила необходимый modus vivendi с местным населением в Сахеле на десятилетие, но теперь это может подходить к концу, поскольку местные жители устают от идей и целей группы, а также от их преследований со стороны групп джихадистов. Как и в случае с их алжирскими коллегами, для жителей Сахеля соблазн идеологии, похоже, уже не тот, что был раньше. AQIM прилагает последние усилия для поддержания этих отношений, пытаясь найти другие возможности, чтобы оставаться актуальными. Это ясно из его попыток извлечь выгоду из текущих опасений среди этих групп населения, таких как движение против гидроразрыва пласта на юге Алжира. AQIM присоединился к движению и в 2016 г нанес ракетный удар по алжирскому газоперерабатывающему заводу в Херичбе.

Учитывая всех убитых мирных жителей, растущее отвращение среди избирателей AQIM представляет собой реальную угрозу для группы, и ее также следует принимать во внимание. При небольшой поддержке сообщества и меньшем количестве новобранцев AQIM будет нелегко обеспечить свое выживание перед лицом контртеррористических мер, и жесткая конкуренция со стороны других джихадистских групп также по-прежнему будет проблемой.

Сам выбор аль-Аннаби, ветерана 1990-х гг в возрасте старше 50 лет, отражает проблему найма и обновления и является серьезным ударом по руководству организации с устранением в Джиджеле, Алжир, двух ее ведущих фигур – Леслоуса. Мадани, он же шейх Асем Абу Хаяне, глава шариатского совета AQIM, и Херида Абдельмаджид, также известный как Абу Мусса эль-Хасан, руководитель его пропагандистской операции, оба присоединились к группам джихадистов в 1995 г.

Однако это не означает, что AQIM или ее насильственные действия просто прекратятся. Напротив, группа, вероятно, попытается отомстить за смерть своего лидера и, следовательно, усилит свои атаки, особенно против французских целей. Сменивший Друкделя аль-Аннаби уже давно призывал к террористическим атакам на Францию ​​- начиная с 2013 г – демонстрируя, что он готов следовать этим путем. Тем не менее, в долгосрочной перспективе смерть Друкделя, влиятельной фигуры и идеологического проводника, вероятно, ослабит организацию, которая уже потеряла фокус и цель в регионе. AQIM будет продолжать проводить спорадические локальные атаки, но они вряд ли приведут к значительному летальному исходу. Эпоха, когда AQIM организовывала тщательно спланированные атаки, приводящие к массовым жертвам в Сахеле, закончилась.