 

Мнение: Логова Моссад, МИ-6 и ЦРУ?

22.12.2020, 12:58, Разное
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В заявлении ФСБ, что аудиазапись, обнародованная Навальным – это подделка, есть интересный момент. А именно утверждение, что использование способа подмены номера абонента — это «известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях».

Вспоминалось, что именно этот прием подмены номеров абонента используют и телефонные мошенники, которые обзванивают клиентов банков из call-центров, работающих в колониях и тюрьмах. И на борьбу с которыми ФСИН попросил 3 миллиарда рублей.

Это что же получается? Колонии и тюрьмы России – это чуть ли не филиалы иностранных спецслужб? Логова шпионов?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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