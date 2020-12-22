 

Елена Перминова ждет четвертого ребенка

22.12.2020, 12:54, Разное
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Этот год для кого-то – может, и для большинства – мягко говоря, не самый удачный, но для Елены Перминовой он точно – один из лучших. В начале 2020-го модель объявила о помолвке с бизнесменом Александром Лебедевым после 15 лет отношений и рождения троих детей, а несколько минут назад все в том же Instagram сообщила другую – еще более радостную новость – они ждут четвертого общего ребенка. 

Ребят, тут такое дело… – подписала Елена снимки, на которых демонстрирует изменения в фигуре.

Напомним, за время отношений с Александром Лебедевым Елена Перминова родила бизнесмену троих детей. Материнство она успешно совмещает с модельной деятельностью и работой над своим благотворительным проектом SOS by Elena Perminova, который запустила несколько лет назад. О том, как ей удается все совмещать и какое место занимает материнство в ее жизни, Елена рассказывала в интервью HELLO!:

Я всегда мечтала, чтобы у меня было как минимум двое детей и чтобы они были так же дружны между собой, как мы с моей сестрой Сашей. Когда мы всей семьей путешествуем, собираемся за пасхальным столом или просто дурачимся в детской, я не могу надышаться этими моментами, это счастье сложно передать словами. Стараюсь чаще говорить близким о том, как я их люблю, и верю, что они это чувствуют.

Елена Перминова и Александр Лебедев

Дети прекрасно ладят, хотя они совершенно разные. Никита очень спокойный и чувствительный романтик, при этом он увлекается борьбой. Егор — настоящий хулиган с актерским талантом, а Ариша — кокетка со строптивым характером, которая купается в любви мужчин нашей семьи. Мальчишки активно занимаются языками, футболом, плаванием, а Ариша — гимнастикой. Дочка ходит на развивающие занятия и мечтает пойти с мальчиками в школу, но ее пока не пускают. (Смеется.) Не могу представить лучшего отца для моих детей, чем Саша.

Также несколько лет назад HELLO! побывал в гостях у Елены и Александра Лебедева.



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