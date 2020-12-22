 

Кириенко, Собянин и Воробьев приняли участие в “Елке желаний”

22.12.2020, 12:48, Разное
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Сергей Кириенко снял с “Елки желаний” шар с пожеланием от трехлетней Виктории. Она попросила себе на Новый год игрушку по мотивам популярного мультфильма. “Я, правда, не знаю, что такое “Большая база. Щенячий патруль”, но теперь, видимо, буду знать”, – заметил первый зампред администрации президента. “Пойду разбираться, что такое “Щенячий патруль”, – добавил он.

Сергею Собянину досталось желание пятилетнего мальчика Паши, который признался, что хочет примерить не себя роль работника зоопарка. “Еще, конечно, рано ему быть сотрудником, но в зоопарке он точно будет”, – заметил мэр Москвы. После он взял шар с еще одним детским желанием. Там ребенок говорил о своем желании полетать на вертолете. “Это еще проще”, – заметил столичный градоначальник.

Андрей Воробьев также вытянул шар с желанием ребенка полетать на вертолете. Еще одно желание касалось посещения Большого театра и встречи с балеринами.

Участие в акции “Елка желаний” приняли и главы других российских регионов. Так, к праздничному дереву подходили президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, акция “Елка желаний” проводится ежегодно с 2018 года. Дети оставляют записки, в которых пишут о том, что они хотели бы получить на Новый год. Исполнить их мечту могут партнеры акции и любые желающие. Традиционно принимают участие в акции российские политики.



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