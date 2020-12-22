Москвичам рассказали о порядке замены просроченных водительских прав

22.12.2020, 12:48, Разное

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Водительское удостоверение, срок использования которого истек в период с 1 февраля по 15 июля, действует до конца года. После 1 января 2021 года такие права не имеют законной силы. За просроченное удостоверение москвичам грозит административная ответственность.

Заменить права можно быстро в центрах госуслуг “Мои документы”. Процедура займет всего девять дней. Привязка к месту регистрации на территории России не нужна. Для начала водителю нужно записаться на портале gosuslugi.ru или mos.ru, выбрать дату и прийти в офис.

Москвичу следует при себе иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), медицинский документ об отсутствии ограничений к управлению транспортом, а также старые права. Если гражданин хочет получить международное водительское удостоверение, то также ему необходимо принести в офис цветную или черно-белую фотографию размером 35 на 45 миллиметров.

“Это действительно очень быстро и удобно. Водители могут подать заявление через ГАИ или МФЦ”, – рассказал корреспонденту “Дни.ру” вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам, с 2021 года в России вступают в силу новые правила оформления медицинских справок для водителей. Теперь они должны проходить дорогостоящую процедуру – тест на алкоголизм. Это должно стать дополнительным стимулом для тех горожан, которые пока не успели заменить просроченные в этом году права.

Отметим, что в офисах “Мои документы” можно оформить права национального и международного образца. Все это происходит в ускоренном формате. Кроме того, москвичи могут узнать о всех своих административных нарушениях на дороге или подать заявление о внесении записи в перечень парковочных разрешений для людей с ограниченными возможностями.