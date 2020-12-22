Андрей Державин объяснил, как ему удалось 38 лет прожить с одной женой: «Держит в черном теле»

22.12.2020, 12:46, Разное

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Андрей Державин раскрыл секрет долговечности брака, музыкант прожил с одной женой 38 лет. Как оказалось, супруга бывшего поп-певца и участника рок-группы «Машина времени» «держит его в черном теле», не позволяя расслабляться.

Андрей Державин в 1990-х годах был известен, как исполнитель эстрадных песен, для молодежи того времени артист был настоящим поп-кумиром. Однако позже музыкант резко сменил имидж и репертуар, побрившись налысо, Державин перешел в группу Андрея Макаревича. Уже в то время «Машина времени» была своего рода классикой русского рока, потому такая метаморфоза очень удивила многих фанатов исполнителя.

Как оказалось, именно во время становления артиста, как исполнителя танцевальных шлягеров, он познакомился со своей будущей супругой Еленой. У девушки было множество поклонников, потому, чтобы покорить сердце красавицы, Державин решился создать музыкальную группу. Более того, ему удалось добиться участия на школьном выпускном вечере возлюбленной в качестве музыкальной группы сопровождения. Впрочем, как признается сам певец, спустя годы супруга призналась ему, что ее не только не впечатлило выступление начинающих артистов, она даже с трудом вспомнила о них. Однако отметила «какого-то прыщавого парня на сцене», мешающего ей общаться с другими, и постоянно что-то выкрикивающего в микрофон. Но и это не помешало целеустремленному исполнителю достичь своих целей и жениться на Елене, а также достичь огромной популярности, когда его песни звучали буквально на каждом углу.

В союзе с Еленой Андрей Державин прожил 38 лет, у пары родились двое детей, Владислав и Анна. При этом сохранить столь долгие отношения, по признанию музыканта, ему помогло то, что жена «держит его в черном теле». Никогда один из самых популярных мужчин российского шоу-бизнеса практически не появляется ни на каких мероприятиях. С его слов, в этом есть позитив, так как иначе он бы давно «расправил крылья и навострил лыжи». Строгий контроль со стороны любимой женщины не дает ему это сделать. И сейчас, спустя почти четыре десятка лет, как пишет издание «Телепрограмма», он называет жену своей прекрасной девочкой.