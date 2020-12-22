Дочь певицы Славы призналась, что ей не везет в любви и рассказала о жестоком поклоннике

22.12.2020, 12:46, Разное

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Дочь певицы Славы Александра призналась, что свободна и одинока. Как оказалось, девушке в любви не везет, так как ей нужен «умный мужик», а на жизненном пути встречались только «дураки».

Дочери Анастасии Сланевской, известной, как певица Слава, вскоре исполнится 22 года. Александра учится в ВУЗе и пока только мечтает об успешной карьере, все финансовые вопросы девушке помогает решить ее знаменитая мама. Слава нередко балует наследницу дорогими подарками, однако на расходы не спешит предоставлять баснословные суммы. Со слов дочери, она вполне может довольствоваться 70 тысячами рублей в месяц, хотя не отказалась бы и от миллиона. Пока же ей предстоит прилежно учиться, чтобы получить высшее образование.

Все свободное время Александра старается уделять творчеству и учебе. При этом она признается, что до сих пор одинока, однако причиной тому стало то, что на жизненном пути девушки попадаются только «дураки». Ей же необходим настоящий мужчина, умный и ответственный, тот, кто не будет лгать ей в лицо. Причиной такого подхода стали предыдущие отношения дочери эстрадной звезды.

Один из ее парней ранее, когда Александра еще училась в школе, всячески старался ограничивать ее и занижать самооценку девушки. Все это неизбежно приводило к ссорам, причем после того, как она решилась окончательно расстаться, молодой человек не только усилил моральное давление, но и разбил телефон экс-возлюбленной. После подобных отношений дочери Славы пришлось долго восстанавливаться, однако эта история, как пишет «Глобалмск», стала для нее уроком.

Стоит отметить, что певица является счастливой мамой двух дочерей, рожденных в союзах с Константином Морозовым и Анатолием Данилицким. Младшей Антонине 24 декабря исполнится 9 лет, с бизнесменом Данилицким Слава в отношениях уже 18 лет.