Зрители «России-1» увидят «Голубой огонек» с эффектом дополненной реальности

22.12.2020, 12:46, Разное

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В этом году у зрителей телеканала «Россия-1» появится возможность посмотреть традиционный «Голубой огонек» с эффектом дополненной реальности. Медиаресурс намерен удивить свою аудиторию.

Известно, что новую технологию можно будет оценить не только в новогоднем концерте, но и в ходе просмотра фильма «Ирония судьбы», а также проекта «Маска». Эффект дополненной реальности зрители увидят и в праздничном эпизоде юмористического шоу «Уральские пельмени».

В пресс-релизе говорится, что показ других программ останется без изменений. Зрители смогут встретить Новый год под песни любимых исполнителей: Ани Лорак, Валерии, Софии Ротару, Леонида Агутина, Лолиты, Полины Гагариной, Сергея Лазарева и других.