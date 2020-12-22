В Россию возвращаются вытрезвители

22.12.2020, 12:42, Разное

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В первом чтении закон одобрили еще в ноябре 2019 года, и лишь год спустя документ был окончательно утвержден. Одновременно Госдума приняла поправки к закону «О полиции», которые наделяет сотрудников МВД правом доставлять подвыпивших граждан, не способных самостоятельно двигаться и ориентироваться в пространстве, в специальные казенные учреждения по образу и подобию советских вытрезвителей. Сегодня таких людей приходится доставлять в приемные покои больниц.

Ответственность по созданию вытрезвителей будет возложена на региональные власти, которые вправе самостоятельно оценивать необходимость такого медучреждения на их территории. Однако правила организации вытрезвителей, которые утвердят в ближайшее время Минздрав, МВД и Минтруда, будут едиными для всех субъектов федерации.

Вытрезвители будут создаваться на базе «государственно-частного партнерства», что даст возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в такое учреждение. Степень опьянения человека для принятия решения о направлении в вытрезвитель определят медики. Предполагается, что максимальная плата за услуги не превысит 2 тысяч рублей.

По пьяному телу: нужны ли сегодня вытрезвители?

Чтобы ответить на этот вопрос МедПортал заглянул в историю российских вытрезвителей и спросил мнения экспертов. Спойлер: не все так просто и безобидно.

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Одним из инициатором законопроекта выступил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он напомнил о том, что система медицинских вытрезвителей была упразднена в 2011 году, что привело к росту «пьяной преступности». Депутат сослался на данные МВД, согласно которым количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с 2011 по 2018 годы увеличилось на 35%. Возросло также число нападений на подвыпивших россиян. В пользу вытрезвителей утверждает еще и печальная статистика смертности от переохлаждения — ежегодно в РФ гибнет 8-10 тысяч граждан, которые в состоянии алкогольного опьянения замерзают до смерти на улицах.

«Те, кто не рассчитал свои силы и, перебрав спиртного, утратил способность передвигаться и ориентироваться в пространстве, нередко становятся жертвами грабителей или просто замерзают на улице. Поэтому возвращение полиции когда-то уже имевшихся у нее функций – мера, в первую очередь гуманитарная и профилактическая», – сообщил один из авторов поправок, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Между тем, наркологи довольно скептически отнеслись к этому закону. Главный нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный считает эту идею достаточно перспективной при условии, что она приведет к созданию серьезного социального института, а не «системы по выкачиванию денег». В свою очередь, директор Института наркологического здоровья нации, врач-нарколог Олег Зыков считает идею возрождения вытрезвителей в РФ «дежавю и советизмом». По мнению врача, человек, находящийся в беспомощном состоянии, подвергается дополнительной опасности в вытрезвителях. Гораздо эффективнее было бы создать систему по перевозке подвыпивших граждан до дома.