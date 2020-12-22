“Пить шампанское с горя”. Фреймут рассказала о своем провальном проекте и что научилась разбираться в людях на “Танцах со звездами”

22.12.2020, 12:34, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала в Instagram, как правильно проигрывать.

“Копировать поведение победителя. Улыбаться, не оправдываться, пить шампанское – пусть и “с горя”. Отделять себя от неудачного проекта. Когда “Шоу “Оля” понравилось ограниченному количеству зрителей, конечно, я переживала поражение. Корила себя в неудачном деле. Но теперь знаю, что ошибалась. Неудачный проект – лишь проект, который не имеет отношения к тому, какой я человек”, – заявила она.

По словам телеведущей, нужно помнить, что окружение больше волнует, чем поужинать, чем чей-то провал.

“Что люди скажут”, – любимая боязнь галичанок. Мне опасения передалось от прабабушек”, – призналась она.

Фреймут заявила, что необходимо превратить падения в достижения. По ее мнению, как правило, неудача имеет объяснение, которое можно понять только со временем.

“Если бы я не участвовала в “Танцах со звездами”, то до сих пор бы плохо разбиралась в людях”, – заверила она.

По мнению телеведущей, не нужно оправдываться за неудачу, а следует дать себе немного времени на плохое настроение, после чего выпрямиться и с улыбкой браться за новое – игриво, с легким сердцем

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.

Она вела шоу “Подъем”, “Ревизор” на “Новом канале”, “Голос країни”, “Інспектор Фреймут” на “1+1”, “Роман с Ольгой” на “Интере”. Была участницей шоу “Танцы со звездами” на “1+1”.

“Шоу “Оля” транслировалось в 2018 году на “Новом канале”.