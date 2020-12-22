Главный расследователь Bellingcat Грозев: Мы готовы расследовать расстрелы на Майдане

22.12.2020, 12:34, Новости дня

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Международная группа Bellingcat готова заняться расследованием расстрелов участников Революции достоинства в Украине. Об этом в эфире программы “БАЦМАН” главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман рассказал болгарский журналист, медиаменеджер, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев.

“Мы занимаемся преступлениями государства. И то, что вы описываете, – это, скорее всего, преступление государства какого-то периода. Или какого-то чужого государства, это тоже может быть возможно. Поэтому это полностью попадает в мандат, который мы сами себе поставили. Но это очень сложно сделать без украинских партнеров-журналистов. Поэтому мы готовы сразу начать и помогать в этом, но нужна и помощь украинских расследователей-журналистов, чтобы разобраться именно в тот период, динамику периода, чтобы понимать, кто кем был. Мы инвестировали достаточно много времени, чтобы понять именно эти “башни” внутри российской силовой структуры, и отнимет какое-то время понять динамику “башен” в силовых структурах Украины. Лучше, чтобы кто-то нам помогал в этом, но да, мы готовы этим заняться”, – сказал он.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. Четвертый президент Украины Виктор Янукович бежал в Ростов. На протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибло 107 человек.

В расстрелах протестующих обвиняют бойцов роты спецназначения “Беркут”. В организации преступления – Януковича, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, его экс-заместителей Виктора Ратушняка и Петра Федчука, экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко, его бывшего заместителя Владимира Тоцкого.

С начала 2020 года следователи ГБР по делам Майдана привлекли к уголовной ответственности 34 человека, заявили в пресс-службе ГБР 16 сентября. Среди них – 22 правоохранителя, четыре судьи, два прокурора и шесть гражданских лиц.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube