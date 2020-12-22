Мнение: Страшный секрет сэсэсэрии или помереть под пульпой

22.12.2020, 12:26, Разное

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Так называемый Куреневский потоп, произошедший в Киеве в 1961 году, считается второй по масштабам техногенной катастрофой в СССР, после аварии на Чернобыльской АЭС. Несмотря на это, о ней мало кто знал за пределами Киева, так как вся информация о несчастье была строжайше засекречена.

О киевском потопе не рассказывали по радио и не писали в газетах — власти изо всех сил старались скрыть сам факт ужасной катастрофы, вина в которой полностью лежала на государстве. Сегодня в Куреневском потопе принято винить Алексея Давыдова, председателя киевского Горисполкома. Именно по его инициативе в черте города появилась грандиозная по своему размаху свалка строительных отходов.

Но никто не знает, почему опасный объект появился в непосредственной близости от жилых районов. Еще меньше людей, обвиняющих Давыдова в преступной халатности, знают о заслугах этого управленца, благодаря которому столица УССР получила мост Патона, новый цирк, первую линию метрополитена и аэропорт Борисполь. Возглавил город Давыдов в 1947 году, когда Киев лежал в руинах и за его успехами первые годы пристально следил лично Иосиф Сталин.

Колоссальная стройка, в которую превратился Киев в 50-х годах, нуждалась в не менее масштабной свалке строительных отходов. Особенно остро стояла проблема складирования пульпы — жидких отходов кирпичного производства. Здесь Давыдов допустил ошибку, разрешив организовать полигон в районе Бабьего Яра, совсем рядом с плотно населенной, расположенной в низине Куреневкой.

Пульпохранилище сдерживалась насыпной дамбой, при проектировании которой были допущены серьезные ошибки. В первую очередь, конструкторы неправильно рассчитали давление пульпы на гидротехническое сооружение. Эта субстанция, полужидкая и тягучая, давила на дамбу с гораздо большей силой, чем обычная вода. Также не было учтено то, что во время таяния снега и весенних дождей, содержимое пульпохранилища существенно увеличивается в объеме за счет массового притока воды.

Киев стоит на лессовых грунтах, которые очень плохо впитывают влагу, поэтому вода не насыщала собой грунт, а собиралась на полигоне, увеличивая и без того огромное давление на дамбу. Также сыграло свою роль и то, что подгоняемые московским руководством местные власти старались как можно быстрее выполнить поставленную задачу, что привело к множеству нарушений и отступлений от и без того «сырого» проекта.

Задолго до катастрофы дамба пульпохранилища, куда сливали отходы почти 10 лет, начала подтекать. Жители Бабьего Яра жаловались на грязные ручьи, бегущие круглый год по улицам и дворам, но в Горисполкоме неверно оценили масштаб проблемы и решили, что реконструкция сооружения может подождать.

12 марта 1961 года в Горисполком начали поступать тревожные звонки о том, что дамба в буквальном смысле слова трещит, а вода через нее льется целыми потоками. В ночь с 12 на 13 марта ситуация на глазах ухудшалась, а утром 13 марта произошла ужасная катастрофа.

Куреневка — это рабочий район Киева и в 6 утра жизнь здесь уже кипела. Кто-то только проснулся, а кто-то уже стоял на остановке, дожидаясь своего автобуса. На ближайшей к злополучной дамбе улице Фрунзе последние дни вода лилась ручьями и на то, что вода в них поднялась, мало кто обратил внимание. Между тем, километром выше, возле стадиона «Спартак», уже началось наводнение и «поплыли» первые дома частного сектора.

В Горисполком начали звонить местные жители и рассказывать, что дамба просто разваливается на глазах, но предпринимать что-либо было уже слишком поздно. В 8.30 утра дамбу полностью прорвало и в образовавшуюся брешь хлынула пульпа, образовав вал шириной 20 и высотой 14 метров.

Полужидкая пульпа, смешанная с твердым строительным мусором, обломками домов и деревьями понеслась к трамвайному депо, где уже давно начался рабочий день. Здесь были включены все высоковольтные рубильники и никто даже не подозревал о стремительно приближавшейся смерти.

Пульпа мгновенно наполнила территорию предприятия, разрушила часть построек и до потолка заполнила уцелевшие. Люди, которым удалось избежать смерти от утопления в грязи и среди завалов зданий, погибали от поражения электрическим током. Поток несся дальше и вырвался на улицы, где ходил общественный транспорт. Вот как рассказывали о потопе чудом выжившие очевидцы:

«Я села в переполненный автобус. Вдруг возле окон машины показалась вода. Кто-то закричал. Люди поняли, что попали в ловушку. Моментально все потемнело. На нас шел вал — серая масса, которая пенилась и бурлила. Волна возвышалась над домами. Молодой человек, который стоял передо мной, рывком открыл дверь и бросился наружу. Я — вслед за ним. Я упала, но чудом осталась на поверхности. Барахтаясь доплыла до ограды „Спартака“. Когда я обернулась, то увидела, что автобус уже горит».

Стадион «Спартак» наполнился водой до краев. Местами жидкая грязь поднялась так высоко, что скрыла под собой кованую ограду. Катастрофа полностью накрыла Куреневский район и спастись от нее было негде. Тяжелая пульпа играючи сносила кирпичные постройки и опрокидывала бетонные. Люди погибали не только от утопления — достаточно плотная субстанция сдавливала их, вызывая асфикцию, а ее динамическое давление переламывало кости.

Те улицы, куда еще не докатилась цунами, начали эвакуацию, но организованно все было крайне плохо, что дополнительно увеличило количество жертв. В район срочно начали стягивать войска, которые прибывали на гусеничной и колесной технике, быстро оказывавшейся в плену вязкой пульпы.

Свойства вещества, затопившего Куреневку, значительно усугубляли ситуацию. Пульпа быстро высыхала, превращаясь в плотный монолит. Оказавшиеся под завалами домов люди оказались в плену густеющей жижи, которая, застывая, давила их и перекрывала доступ воздуха. Выжить у плененных людей шансов практически не было.

По официальным данным, которые озвучили киевские власти, во время техногенной катастрофы погибли всего 150 человек. Но всем очевидцам было понятно, что число погибших значительно занижено. Историк Александр Анисимов, много лет исследовавший техногенную катастрофу, утверждает, что цунами из пульпы унесло жизни по меньшей мере 1500 киевлян.

Согласно служебного отчета, в ходе катастрофы были полностью разрушены 68 жилых и 13 административных зданий, а также 163 частных дома, в которых проживало, по самым скромным подсчетам, 1228 человек. Данных о погибших и раненых в официальном документе нет, так как было решено принять максимальные меры, чтобы скрыть масштабы трагедии.

13 марта в Киеве отключили междугороднюю и международную связь, а официальное заявление о катастрофе прозвучало лишь спустя трое суток — 16 марта 1961 года. Погибших развозили в морги разных районов Киева, а затем хоронили на разных кладбищах, не удосуживаясь делать опознание и оповещать родных и близких.

На памятниках указывались разные даты, а записи в кладбищенских книгах не делались или умышленно искажались. В заключении о смерти писали что угодно, кроме истинной причины смерти, поэтому установить точное количество погибших, возможно, так никогда и не удастся.

Пульпу, которая заполнила улицы киевского района, начали убирать с привлечением строительной и военной техники сразу же после того, как перестала прибывать пульпа. Делали это солдаты, не имевшие опыта ликвидации последствий подобных катастроф, что еще больше усугубило ситуацию. Немногие уцелевшие под завалами погибали под ковшами экскаваторов и сдвинутыми кранами строительными конструкциями.

Когда все закончилось, расследованием техногенной катастрофы занялась комиссия из Москвы. Все действия производились в обстановке самой строгой секретности. Известно, что виновными признали шестерых создателей проекта дамбы, которые были приговорены к тюремному заключению. Следствие установило, что всему виной стали ошибки в расчетах гидроотвалов сооружения.

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