 

Британские ученые рассказали о вреде жареного мяса для детей

22.12.2020, 11:52, Разное
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Ученые из Британии выяснили, что употребление жареного мяса вредит здоровью детей. Из-за побочных продуктов, возникающих в мясных полуфабрикатах при термической обработке, у них часто развиваются различные виды хрипов, мешающие повседневной жизни.
Наиболее вредным соединением в жареном мясе оказался продукт гликирования, который сокращенно называют AGE. Он способен взаимодействовать с особыми клетками в человеческом организме, находящимися в легких. При взаимодействии с ними происходит активация ответа иммунной системы, на фоне которой начинает развиваться воспалительный процесс.

Исследователи изучили опросы, проводившиеся в рамках NHANES с 2003 по 2006 годы у детей в возрасте от 2 до 17 лет. Оказалось, что дети, употреблявшие в большом количестве мясо с AGE, чаще всего страдали от хрипов во сне и при физической нагрузке. В некоторых случаях им приходилось даже принимать лекарство, чтобы снизить их интенсивность.



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