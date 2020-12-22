 

Xiaomi Mi 11 засветился в Geekbench: Подтверждается выход специальных версий модели

22.12.2020, 11:52, Разное
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Новый флагманский смартфон готовится вывести на рынок в ближайшие дни компания Xiaomi. Mi 11 уже засветился в тестах базы Geekebench, кроме того, стало известно о выходе специальных версий модели.
Новинка станет одним из первых «умных телефонов», работающим на последнем поколении однокристальной системы Snapdragon от Qualcomm. Дополняет актуальный процессор чип оперативной памяти объемом от 8 до 12 гигабайт. В девайсе установлена одиннадцатая модификация операционной системы Android, все это дало возможность аппарату стать кандидатом в ТОП самых производительных и мощных смартфонов.

Специалисты популярного бенчмаркинг-сервиса Geekebench испытали возможности Xiaomi Mi 11. В ходе тестирования были подтверждены основные параметры устройства, а также возможность сверить их с результатами конкурентов. Так, в одноядерном тесте аппарат получил 1135 баллов, мультиядерные показатели соответствуют 3790 баллам. Ранее ряд блогеров сообщал о выпуске сразу нескольких спецверсий с разными данными. Покупателям будут доступны разные варианты ОЗУ и внутренней памяти, также ожидается выпуск как минимум трех расцветок, синей, фиолетовой и белой.

При этом в расширенном варианте заднюю панель оформят искусственной кожей. Дисплеи с разрешением QHD+ получат высокую частоту обновления изображений, а главный объектив основной камеры будет 108-мегапиксельным. Аккумуляторы объемом в 4780 и 4970 оснащены поддержкой соответственно 100- и 55-ваттной зарядки. Официальная презентация девайсов запланирована на 28 декабря, тогда же представители Xiaomi огласят и ценники, а также остальные характеристики Mi 11.



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