 

«Дылда» стала лучшим иностранным фильмом по версии кинокритиков США

22.12.2020, 11:52, Разное
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Кинокритики США признали зарубежный фильм “Дылда” лучшей картиной года, с безупречной игрой актёров и любопытным сюжетом.
Российский режиссёр Кантемир Балагов представил драматическую картину «Дылда». Деятели кино Лос-Анджелеса признали картину наилучшим зарубежным кинофильмом 2020 года. Кинолента заняла втрое место в номинации «Идеальный труд художника-постановщика». Позже, фильм планируется выпускать на интернет-порталах и в виде дисков.

Картина представлена на русском языке с субтитрами на английском. Фильм описывает период окончания Великой Отечественной войны 1945 года. Рассказывается про двух девушек, которые пробуют наладить своё нелёгкое послевоенное существование в Ленинграде. Вокруг одни руины, а самое страшное, внутренние негативные эмоции.

В киноленте сыграли знаменитые актрисы и актёры. Их безупречная и попросту красивая игра была замечена и отмечена многими известными кинокритиками. Фильм ранее был представлен на премию «Оскар» в серии «Лучшая международная художественная картина». Однако попасть в основной список претендентов так и не удалось. На 72-м Канском фестивале зрители впервые увидели мировую премьеру. Картина получила приз за отличную режиссуру и награду Международной федерации киноиндустрии.



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