Россияне назвали главную победу 2020 года

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22.12.2020, 11:46, Новости дня
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Россияне считают главной победой 2020 года изобретение вакцины от коронавируса, следует из результатов опроса ВЦИОМ, представленного главой центра Валерием Федоровым.

В опросе указывается, что в топ-3 громких побед 2020 года, по мнению россиян, вошли изобретение вакцины от COVID (10%), мирное урегулирование в Нагорном Карабахе (8%), 75-летие Победы в Великой Отечественной войне (4%), передает РИА «Новости».

При этом большинство (70%) затруднились ответить.

Также большинство россиян назвали «коронавирус» главным словом 2020 года, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, представленные на пресс-конференции в Москве, передает ТАСС.

На втором месте – «поправки к Конституции» (29%), а третье место разделили «самоизоляция», «дистанционное обучение» и «врачи» (по 23% соответственно).

Самыми важными событиями в масштабах страны россияне считают пандемию и хорошую работу врачей и самоизоляцию (по 34%), а также внесение поправок в Конституцию (9%).

48% граждан полагают, что российская система здравоохранения сделала все возможное в ситуации, вызванной коронавирусом, ни больше, ни меньше.

Еще 23% уверены, что сделали очень мало из того, что могли, практически ничего; 22% ответили, что сделали даже больше, приложили сверхусилия, а 7% затруднились ответить.

Приоритетной задачей в области улучшения здравоохранения респонденты считают обеспечение пациентов доступными лекарствами (45%), а также укомплектование штатов медперсонала (39%), расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов на селе и в малодоступных территориях (34%), обеспечение денежных выплат медикам, работающим с больными коронавирусом (28%), ремонт помещений больниц и поликлиник (23%), строительство новых медицинских учреждений (20%), улучшение системы профилактики болезней и пропаганды здорового образа жизни (14%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен в ноябре-декабре 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее россияне назвали самые запоминающиеся события 2020 года.



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