Суд Москвы оштрафовал «Деда Мороза» за пикет на Красной площади

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22.12.2020, 11:46, Новости дня
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Тверской суд Москвы оштрафовал Анатолия Чистова на 10 тыс. рублей за участие в пикете на Красной площади в костюме Деда Мороза, сообщил его адвокат Александр Альдаев.

«Суд признал Чистова виновным по ч. 5. ст. 20.2 КоАП РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в 10 тыс. рублей», – цитирует ТАСС адвоката. По его словам, вместе с доверителем они «уже подали жалобу» на данное решение суда.

В второй половине ноября сотрудники правоохранительных органов задержали Чистова, который в костюме Деда Мороза со своими помощницами-гномами на Красной площади выражали несогласие с решением властей запретить проведение детских елок. Чистову вменили в вину преступление по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве будут отменены традиционные гуляния на Новый год и Рождество.

Позднее первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил, что организации в Москве могут проводить новогодние корпоративы, но с соблюдением противоэпидемических мер: число гостей не должно превышать 50, а сами мероприятия должны заканчиваться не позднее 23.00.



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