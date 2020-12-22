Мнение: Прощание с Алёнкой

22.12.2020, 11:44, Разное

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Грустная глупость. Власти Нововоронежа совершили ожидаемую ошибку: убрали замечательный памятник Алёнке, который мог бы стать одним из символов города.

В России больше тысячи городов, и если условный Петербург знают все, то условный Нолинск — только жители региона, в котором этот город расположен. Сделать маленький город сколько-нибудь известным — дело непростое и недешёвое.

Нововоронеж получил неожиданный подарок судьбы — скульптуру Алёнки, которая тут же привлекла внимание всей страны. Подобные памятники стараются сохранить, как сделали это, например, в Малой Вишере с медведем, разрывающем пасть пню:

Обратите внимание, если странная композиция медведя с пнём вызывает характерные смешки, то у скульптуры Алёнки нет никаких двусмысленных коннотаций: Алёнка необычна, но не груба. Это великолепный арт-объект, и я понимаю местных жителей, которые немедленно начали фотографироваться с ним:

Собственно, именно потому, что Алёнка хороша, она и вызвала у многих такое возмущение. То же самое было в своё время с символом Парижа, Эйфелевой башней. Хороший арт-объект генерирует эмоции, а эмоции, в понимании определённой части общества, это преступление. Никто не проявляет агрессию в адрес скучных скульптур, их просто игнорируют.

Понятно, что есть разница между искусством и эпатажем. Если бы скульптор взгромоздил на улице гигантскую затычку для задницы, как это сделали недавно пресыщенные европейские деграданты, я бы первый начал хлопать в ладоши автокрану-уничтожителю. Но в том-то и фокус, что скульпторам из Нововоронежа удалось привлечь внимание всей страны, не переступив при этом ни одной значимой грани.

Очень жаль, что отличная скульптура, которая успела уже за последние дни обзавестись пышным шлейфом поклонников, отправится теперь пылиться на какой-нибудь дальний склад. Нововоронеж расположен удобно для туристов, многие из них специально заезжали бы в город, чтобы посмотреть на знаменитый памятник, а интернет позволил бы фотографиям памятника распространиться далеко за пределы России.