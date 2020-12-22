 

“Жаришка”, “Старая любовь не ржавеет”. В сети обсуждают фото поцелуя замужней Стоцкой с Киркоровым

22.12.2020, 11:40, Новости дня
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Российский певец Филипп Киркоров 21 декабря в Instagram разместил совместные снимки с певицей Анастасией Стоцкой.

На заглавном фото артисты запечатлены на фоне декораций мюзикла “Шахматы”, в котором выступает Стоцкая, за мгновение до поцелуя.  

“Все, что происходило на этих выходных, было ради тебя”, – подписал публикацию Киркоров.

“А потом все удивляются, почему дети на него похожи”, – прокомментировали снимок фолловеры.

“Жаришка”, – написали в комментариях подписчики.

“Старая любовь не ржавеет”, – отреагировали на публикацию пользователи сети.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Стоцкая обрела популярность после участия в Международном конкурсе молодых исполнителей “Новая волна 2003” в Юрмале, где завоевала Гран-при. Продюсером певицы на тот момент был Киркоров.

В 2019 году в интервью Лере Кудрявцевой, ведущей передачи “Секрет на миллион”, которая выходит на канале НТВ, Стоцкая заявила, что их с Киркоровым связывали не только рабочие, но и личные отношения.

“Он меня очаровал. Я, конечно, была в него влюблена. И сейчас, когда он появляется на горизонте, я трепещу”, – заявила она. 

Сейчас Стоцкая замужем за ресторатором Сергеем Абгаряном. Это второй брак певицы. Супруги воспитывают сына Александра (2011) и дочь Веру (2017). 

После рождения первенца Стоцкая заявила, что будет блокировать всех пользователей Instagram, которые в комментариях напишут, что ее сын похож на певца Филиппа Киркорова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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