В Антарктиде нашли коронавирус. Это был последний континент, куда не добралась болезнь

22.12.2020, 11:40, Новости дня

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На чилийской исследовательской базе “Бернардо О’Хиггинс” в Антарктиде у нескольких членов экспедиции нашли коронавирус. Об этом сообщает латиноамериканское агентство Prensa Latina, ссылаясь на данные чилийской армии.

Болезнь подтвердили у 26 чилийских военнослужащих и 10 гражданских лиц из подрядной компании, которая проводила на базе плановые ремонтные работы. Состояние всех заболевших сейчас нормальное, ни у кого не наблюдается осложнений.

Тест на коронавирус у членов экспедиции решили сделать после того, как болезнь нашли на корабле Sargento Aldea, который в период с 27 ноября по 10 декабря выполнял логистические работы на антарктической базе “Бернардо О’Хиггинс”. После возвращения судна в порт Чили у трех членов экипажа подтвердили COVID-19.

Как отмечет Associated Press, Антарктида оставалась последним континентом, где не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19. И хоть на континенте нет постоянных жителей, но ежегодно туда приезжают около тысячи ученых и других посетителей.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирус подтвержден у 77,4 млн заболевших, 1,7 млн человек умерли, 43,7 млн выздоровели.