Мнение: Спасти Галямину!

22.12.2020, 11:30, Разное

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Но вообще – тема ФСБ не отпускает. Надо еще и Юлию Галямину спасать: ее собираются засадить на 3 года просто по беспределу, по “дадинской” статье – то есть “за неоднократное нарушение закона о митингах”. Это такая старая хохма времен путинского “заворачивания гаек”: мол, за незаконные митинги и шествия мало брать конские штрафы по 300 тысяч или сажать на 15 или 30 суток – давайте еще и за повторные нарушения лепить уголовку! То есть вышел человек на митинг один раз – его скрутили, вломили штраф 300 штук и посадили на 25 суток – нормально; а если он потом опять вышел – то его уже в тюрьму года на 3-4.

Статья называется “дадинской”, поскольку по ней одним из первых засадили активиста Ильдара Дадина, которого потом еще и принялись, как теперь принято, пытать в тюрьме – подвешивать за руки, заведенные назад, избивать дубинками, морить голодом и холодом – это во ФСИН, как известно, обычная практика. Ему дали 3 года. 3 года колонии за одиночный пикет! В общем, Дадина чуть не убили, потом по его поводу было даже решение Конституционного суда.

“24 января 2017 года Конституционный суд РФ потребовал пересмотра приговора Дадину. Суд отказался признать статью 212.1 УК РФ противоречащей Конституции (как того просил Дадин), но предложил российскому парламенту внести в неё изменения, пояснив, что уголовная ответственность может применяться только в том случае, если действия митингующего повлекли за собой вред гражданам, общественной безопасности или конституционно охраняемым ценностям. 22 февраля приговор в отношении Дадина был отменён Президиумом Верховного суда России, уголовное дело прекращено, за Дадиным признано право на реабилитацию. 26 февраля Дадин вышел на свободу, пробыв в местах лишения свободы 1 год и 2 месяца. Статья, по которой он был осуждён, получила неофициальное название «дадинская».

После этого пару лет было спокойно (сажать митингующих предпочитали за “брошенный стаканчик”, на те же 3-4 года) – а с этого года статью решили реанимировать. И схватили Юлю Галямину, мою старую знакомую! Она тоже шахматистка, мы с ней еще в начале 90-х за сборную МГУ поигрывали, по шахматам. Потом через шахматы она познакомилась с Каспаровым, работала редактором на сайте Каспаров.ру – ну и оказалась постепенно в протестном движении. Хотя вообще-то по образованию она филолог. И преподавала до последнего в “Вышке”, пока ее оттуда не поперли, как “политически неблагонадежную” (Вышка – это ведь тоже клоака еще та, преподавателей там сдают охранке только так). Замужем, двое детей, ее мужа я тоже хорошо знаю.

Ну и особенно она, видимо, взбесила власти тем, что “стала одним из организаторов общероссийской кампании «Нет», призывающей к протестному голосованию по поправкам к Конституции РФ”. То есть – занималась агитацией против поправок в Конституцию, другими словами – пыталась реализовать свое законное конституционное право агитировать против. Ну и вот ее дважды повязали при пикетах, сажали дважды – на 10 и 15 суток, а теперь за то же самое прокурор просит ей “трешечку” (как и Дадину).

Выражаясь просто и без затей – никаких законов Юля вообще не нарушала. Свобода митингов и собраний – 31 статья Конституции, агитация против – неотъемлемое право гражданина. Сажают просто ради запугивания.

На Чейндж.орге собрали уже почти 150 тысяч подписей “Требуем немедленного прекращения уголовного преследования Юлии Галяминой”. 150 тысяч – это много. Я, как вы знаете, не люблю петиций – в них есть что-то унизительное, от власти всегда лучше требовать, а не просить (раз уж они слуги народа). Но много подписей – это тоже сила. Хоть и виртуальная.