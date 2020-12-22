Неподдельно прекрасная женщина – Личное мнение

22.12.2020, 11:26, Разное

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Не хочу сегодня обсуждать ни чёрных дырок нашей сельской эстрады, ни тупую, озлобленную бородавку, ни безмозглую ксюшадь, которая почему-то мнит себя умной.

Надоели. Причём все.

Давайте про что-нибудь хорошее сегодня? Поговорим про неподдельно прекрасных женщин?



Фото: Соцсети

Женщина на фото безусловно прекрасна.

У неё нет ни отпиленного носа эскортограмной давалки, ни вываленных наружу сисек, ни пришитых косм русалки. Да, и юность её давно позади.

И, тем не менее, эта женщина великолепна.

Знакомьтесь: президент Словакии Зузана Чапутова.



Фото: Соцсети

47 лет, разведена. Воспитывает двоих дочерей. Из рабочей, между прочим, семьи. Карьеру сделала сама.

Когда вы называете всяких жалких сосалок роскошными и шикарными женщинами, мне становится обидно за действительно роскошных и шикарных женщин.

Роскошной и шикарной женщину делают не ноги от ушей, сфотографированные на фоне руля дорогого автомобиля, не член во рту колченого футболиста и не фоточки в бикини на яхте одутловатого олигарха.

Роскошной и шикарной женщину делает чувство собственного достоинства — то, что нельзя ни прифотошопить, ни симулировать, ни насосать.

Его присутствие, как, впрочем, и его отсутствие, всегда очевидно, и проявляется в мельчайших деталях: во взгляде, в повороте головы, в улыбке, в походке и даже, простите, в защитной маске.

Зузана Чапутова и в маске выглядит по-королевски.



Фото: Соцсети

Осанка, перчатки, маска — одно лишь то, как она спокойно, с достоинством сложила руки! — всё свидетельствует о том, что у этой женщины — несокрушимо высокая самооценка.

А теперь сравните Зузану с рядом стоящими: с их позами, с их масками, с их либо уныло повисшими, либо нервически скованными ладонями.

Контраст впечатляет?

Берите пример с президента Словакии: у неё есть, чему поучиться. Носите с достоинством всё, включая защитную маску.



Фото: Соцсети

Если и вы хотите производить на окружающих впечатление довольного жизнью и уверенного в себе человека, то продумайте свой образ до мелочей. В наши дни маски — важнейшая деталь этого образа.

Мне нравятся маски ЗащитниК. Я уже рассказывала о них летом.

Слева — президент Словакии в своей маске, справа — наш ЗащитниК.



Фото: Соцсети

В создании наших масок принимали участие медики и учёные из МГУ. Их подключили к разработке, чтобы создать идеальную, анатомическую форму маски.

ЗащитниК надёжно прикрывает нос и подбородок. В этой маске можно разговаривать и активно двигаться: она никуда не съедет. Лицо под ней не потеет, макияж не плывёт. Дышится легко.

Маски сшиты из качественной хлопчатобумажной ткани. Чистое, фабричное, отечественное производство. Натуральная ткань почти не ощущается на лице.

Завязки — регулируемые, выполнены из гипоаллергенного силикона. Они не натирают уши и легко позволяют подогнать маску под размер лица.

Кстати, о размерах: они — разные. Самые маленькие подойдут и трёхлетним детишкам, самые большие — для мужчин с крупными лицами. Маски, как и, простите, трусы, нужно всё-таки подбирать по размеру.

Теперь — о стиле.

ЗащитниК выпускает маски разных цветов: телесные, чёрные, мятные, полосатые и многие другие. Есть наборы однотонные, есть многоцветные. По запросу вам скомпонуют в наборе нужные вам цвета.

Смотрите, какие красивые и стильные маски!

Под заказ вам даже разработают собственный дизайн!

А ещё ребята любят эксперименты — делают вышивки, нашивки, и постоянно радуют чем-то новым. Периодически захожу к ним на сайт и смотрю, что они ещё придумали?

Среди моих знакомых есть любители подбирать маски под цвет одежды. Я люблю те, которые выгодно подчёркивают цвет глаз. В моём случае, это — персик и фуксия, в зависимости от макияжа и одежды.

Маски продаются наборами: по пять штук. Очень удобно: дома постирали, погладили, положили в чехол от производителя — и маски снова готовы к использованию.

Цена набора из 5 штук: 999 рублей.

Скомпонуйте свой набор и завязывайте уже носить дурацкие, небрежные маски, которые так и кричат о том, что вам на себя — плевать.

Ну, и бонус лично от меня: по промокоду, который вводится при оформлении заказа, LENAMIRO2 — скидка 20%.

Маски — хороший подарок, кстати. Особенно, если подберёте с умом: по размеру и по цвету, которых выгодно оттеняет цвет глаз того или той, кому предназначен подарок.

Если хотите купить маски ЗащитниК оптом (для своего бизнеса, например, чтобы все сотрудники выглядели стильно), обращайтесь к производителю: он охотно идёт на контакт.

Носите маски? Если нет, то почему вы такие свиньи-камикадзе? Что вами движет?

Если да, то как изменилась ваша жизнь с ношением масок? Я, например, освоила более широкую палитру теней и карандашей для глаз. Если креатив и фантазию включить, то маски уже не раздражают. А вас?