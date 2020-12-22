 

Мнение: Визит старой дамы

22.12.2020, 11:08, Разное
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Во время визита турецкой военной делегации на Украину в формате "Квадрига" (министр обороны плюс министр иностранных дел) в составе турецкой военной делегации был замечен генерал-майор турецких ВВС Гоксель Кайя. Он считается одним из "творцов" победы в Карабахе, в турецкой армии он – главный по применению боевой беспилотной авиации.

На Украине будет создан (причем в достаточно короткие сроки) центр управления, который формально будет совместным украино-турецким, но по всей видимости, Украина здесь будет только вывеской. Предполагается, что турки будут обучать украинских военных работе с беспилотниками (в том числе ударными), но в случае необходимости учебный центр может быть легко трансформирован в полноценный центр боевого применения.

Турки, похоже, вполне обстоятельно готовятся к новому раунду войны с Россией (на чужих территориях, конечно). Всё идёт по плану ©

Источник: Эль Мюрид



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