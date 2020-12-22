Секреты создания эффективного сайта

22.12.2020, 11:05, Детали

Теги: Бизнес, Интернет, Технологии

Веб-сайт – это главный канал удаленного общения сотрудников компании с партнерами, клиентами. Стоимость его создания зависит от ряда факторов, главное, чтобы сделанные вложения окупались, а владелец ресурса получал прибыль. Если сайт есть, но нет достаточно эффективных результатов, стоит провести аудит и выполнить доработки.

Разработка сайта на заказ предполагает выполнение широкого перечня операций – от подготовки технического задания до согласования конечного результата, настроек, продвижения. Эффективным будет тот ресурс, который имеет современный привлекательный дизайн, соответствует потребностям заказчика и целевой аудитории. Для оценки текущих показателей берут время, которое человек провел на сайте, среднее число просмотров за определенный промежуток времени, степень интереса к контенту, услугам, товарам.

Как создать эффективный сайт

Красивый многофункциональный сайт может стать эффективным бизнес инструментом, принести владельцу значительную прибыль. Успех складывается из:

актуальности, уникальности контента;

ориентированности на продажи;

хорошей посещаемости.

Нужно завоевать доверие посетителей. Эффективный ресурс формирует имидж компании, поддерживает ее авторитет среди конкурентов, позиционирует компанию как лидера в своем сегменте. Саму площадку делают максимально удобной в использовании.

Контент должен быть актуальным, грамотным, полезным, учитывать потребности посетителей, предоставлять ответы на поставленные вопросы. Учитывайте, что при ранжировании сайтов поисковики делают акцент на уникальности текстов, если вы разместите копипаст, последуют санкции.

Повысить эффективность помогают качественные изображения товаров, наличие портфолио работ, уникальной презентации услуг компании. Информация должна быть изложена в доступной и простой форме. Рекламу, объявление размещают на тематических площадках.

Обязательна грамотная подача информации. Потенциальных покупателей интересуют не пространные обещания, а конкретные предложения. В каталоге продукции разместите все доступные позиции, пропишите условия оформления скидок, точные цены, актуальные контакты.

Заключение

Для заказа эффективного сайта обратитесь в проверенную студию. Специалисты должны иметь достаточный опыт в выполнении соответствующих работ, предоставлять услуги комплексной оценки, аудита, оптимизации и раскрутки. Хорошо, если вам сразу предоставят:

техническое задание для согласования;

смету;

примеры дизайнов на выбор;

идеи разработки уникальной площадки;

условия анализа ниши, конкурентов.

Студия bonum-studio имеет внушительный портфель сданных проектов, сотрудничает с представителями бизнеса разных направлений, форм. Вы можете заказывать услуги технического сопровождения, разработки технической части, дизайна, раскрутку площадок. Стоимость всегда рассчитывается индивидуально.

“Источник: bonum-studio.com”