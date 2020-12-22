 

В Израиле подросток напал на полицейских

22.12.2020, 11:00, Разное
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В Старом городе Иерусалима 17-летний подросток обстрелял дежуривших возле Львиных ворот сотрудников израильской полиции, передает Пятый канал. После молодой палестинец попытался скрыться с места происшествия, однако ответным огнем был убит. В результате ЧП был ранен один полицейский. Камера наружного наблюдения сняла произошедшее на видео.



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