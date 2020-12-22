 

Погибли люди: в Техасе самолет врезался в машину

22.12.2020, 11:00, Разное
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Из аэропорта в городе Гранд-Прери в Техасе вылетел легкомоторный самолет, которому которому потребовалась экстренная посадка практически сразу после взлета. По предварительным данным, во время набора высоты он зацепил телефонный столб.

Пилот попытался посадить теряющий скорость летательный аппарат на трассу, однако столкнулся с идущей по ней автомобилем, передает Life.ru. Сам пилот и его пассажир не смогли выбраться из загоревшегося самолета и погибли. Водитель автомобиля, в который они врезались, попал в больницу с травмами. Последствия аварии очевидцы сняли на видео.



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