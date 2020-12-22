 

OnePlus представила впечатляющий смартфон, который может менять цвет

22.12.2020, 10:58, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Компания OnePlus показала концептуальную новинку, смартфон, способный менять цвет своего корпуса. Видео, демонстрирующее уникальную особенность гаджета, уже появилось в Сети.
На рынке мобильной техники сложно удивить чем-то новым, однако уже в ближайшее время это может сделать компания OnePlus. Ее новый концептуальный смартфон под рабочим названием 8T Concept получил свойство изменять цвет задней панели корпуса в ответ на события или сигналы датчиков. Такая возможность у девайса появилась благодаря применению технологии Electronic Color, Material and Finish (ECMF), в которой используется особая плёнка на основе оксида металла. Ее расположили под стеклом крышки, именно этот материал под воздействием напряжения меняет свою окраску, в представленном аппарате цвет тыльной панели переключается из темно-синего на серебристый.

Создатели необычного экспериментального устройства акцентируют внимание потенциальных покупателей на практической пользе подобного новшества. Изменение окраски может сообщать пользователя о сообщениях или пропущенных вызовах. Более того, такая функция легко синхронизируется ритмом дыхания посредством специфического сенсора-радара(mmWave), ловящего волны миллиметрового диапазона. В такой связке 8T Concept удобно использовать для дополнительных фитнес-опций. Кроме того, радиолокационная система девайса воспринимает, отображает, находит и отслеживает любые объекты с точностью до миллиметра в самых разных условиях освещения. Это позволяет обнаруживать жесты рук и принимать либо отклонять звонок, просто проводя рукой над смартфоном.

Стоит отметить, что в OnePlus не берутся сказать, когда именно 8T Concept может быть выпущен в качестве коммерческого аппарата. Узор, изображенный на тыльной стенке, стилистически отображает турецкие террасы с горячими источниками Памуккале. Почему был выбран именно такой рисунок, производитель не комментирует. Эффектное видео, опубликованное OnePlus на официальном канале в YouTube, показывает возможности аппарата, который, возможно, откроет новые возможности для развития индустрии IT.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Красные волосы, пикантные формы: Ким Кардашьян представила новую коллекцию своего бельевого бренда

11.11 / Дыра Дьявола: Ужас индейцев Невады

30.04 / Врачи рассказали, как обезопасить себя от весенне-летней простуды

18.11 / Мнение: Можно ли верить Путину?

23.11 / Ученые научили нейросеть определять калорийность блюда по фотографии

16.10 / Мнение: Дыра в безопасности «Мегафона»

10.09 / 5 самых интересных фильмов “Кинотавра”: картины с Аней Чиповской, Светланой Ходченковой, Викторией Исаковой и не только

05.07 / Ученые: Антитела к COVID-19 быстрее вырабатываются у тяжелобольных пациентов

18.10 / Трампа уличили в раздаче продуктовых наборов избирателям

31.10 / Мнение: Помощь “Макару”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска