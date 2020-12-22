OnePlus представила впечатляющий смартфон, который может менять цвет

22.12.2020, 10:58, Разное

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Компания OnePlus показала концептуальную новинку, смартфон, способный менять цвет своего корпуса. Видео, демонстрирующее уникальную особенность гаджета, уже появилось в Сети.

На рынке мобильной техники сложно удивить чем-то новым, однако уже в ближайшее время это может сделать компания OnePlus. Ее новый концептуальный смартфон под рабочим названием 8T Concept получил свойство изменять цвет задней панели корпуса в ответ на события или сигналы датчиков. Такая возможность у девайса появилась благодаря применению технологии Electronic Color, Material and Finish (ECMF), в которой используется особая плёнка на основе оксида металла. Ее расположили под стеклом крышки, именно этот материал под воздействием напряжения меняет свою окраску, в представленном аппарате цвет тыльной панели переключается из темно-синего на серебристый.

Создатели необычного экспериментального устройства акцентируют внимание потенциальных покупателей на практической пользе подобного новшества. Изменение окраски может сообщать пользователя о сообщениях или пропущенных вызовах. Более того, такая функция легко синхронизируется ритмом дыхания посредством специфического сенсора-радара(mmWave), ловящего волны миллиметрового диапазона. В такой связке 8T Concept удобно использовать для дополнительных фитнес-опций. Кроме того, радиолокационная система девайса воспринимает, отображает, находит и отслеживает любые объекты с точностью до миллиметра в самых разных условиях освещения. Это позволяет обнаруживать жесты рук и принимать либо отклонять звонок, просто проводя рукой над смартфоном.

Стоит отметить, что в OnePlus не берутся сказать, когда именно 8T Concept может быть выпущен в качестве коммерческого аппарата. Узор, изображенный на тыльной стенке, стилистически отображает турецкие террасы с горячими источниками Памуккале. Почему был выбран именно такой рисунок, производитель не комментирует. Эффектное видео, опубликованное OnePlus на официальном канале в YouTube, показывает возможности аппарата, который, возможно, откроет новые возможности для развития индустрии IT.