 

Врач из “красной зоны” назвал опасную ошибку при лечении COVID-19 дома

22.12.2020, 10:58, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Врач из «красной зоны» Алок Мишра назвал опасную ошибку, которая допускается при лечении COVID-19 дома. Он отметил, что до сих пор в мире меняются рекомендации по лечению пневмонии, появившейся на фоне коронавирусной инфекции.
В начале пандемии COVID-19 люди в основном умирали от нехватки кислорода. Сейчас летальные исходы наступают в результате тромбоэмболии. По словам доктора, если болезнь протекает тяжело, то легкие пациентов, поступивших в стационары, буквально забиты тромбами.

В то же время врач пояснил и о существовании положительной тенденции. В частности, появились эффективные методы лечения коронавируса. Опасными являются запущенные случаи заболевания. По мнению специалистов, большинство пациентов сами доводят себя до реанимации, поскольку дома бесконтрольно принимают антибиотики.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.07 / Мнение: Мова форева

13.10 / Как часто можно есть фастфуд, не опасаясь за свою жизнь

10.11 / “Речь идет о здоровье нации”: почему необходима реформа ОМС

11.10 / Эксперты рассказали об опасности полной разрядки батареи смартфона

30.06 / Рудковская устроила разборки с матерью из-за Гнома Гномыча

28.08 / Чтобы спастись от голода астраханский чиновник съел 5 млн рублей наличными

29.11 / Майя Санду направит 200 млн. евро на субсидирование ЛГБТ-виноделов

09.07 / Мнение: Аспект

22.07 / Принц Эрнст Август V Ганноверский отправлен в психиатрическую лечебницу после нападения на полицейских

20.10 / Личное: “Наметилась патовая ситуация”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска