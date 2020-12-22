Врач из “красной зоны” назвал опасную ошибку при лечении COVID-19 дома

22.12.2020, 10:58, Разное

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Врач из «красной зоны» Алок Мишра назвал опасную ошибку, которая допускается при лечении COVID-19 дома. Он отметил, что до сих пор в мире меняются рекомендации по лечению пневмонии, появившейся на фоне коронавирусной инфекции.

В начале пандемии COVID-19 люди в основном умирали от нехватки кислорода. Сейчас летальные исходы наступают в результате тромбоэмболии. По словам доктора, если болезнь протекает тяжело, то легкие пациентов, поступивших в стационары, буквально забиты тромбами.

В то же время врач пояснил и о существовании положительной тенденции. В частности, появились эффективные методы лечения коронавируса. Опасными являются запущенные случаи заболевания. По мнению специалистов, большинство пациентов сами доводят себя до реанимации, поскольку дома бесконтрольно принимают антибиотики.