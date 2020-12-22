 

Косачев объяснил новые санкции США

22.12.2020, 10:52, Новости дня
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Новые американские санкции против РФ говорят о нарастающей неспособности США конкурировать на равных с геополитическими соперниками, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Косачев отметил, что «к сожалению, это надолго», и здесь дело «не в конкуренции американских политиков друг с другом – а и она хромает по все множащимся параметрам, а в нарастающей неспособности США конкурировать на равных с геополитическими соперниками», передает «Интерфакс».

По его мнению, наложение санкций на предприятия российского военно-промышленного комплекса за их сотрудничество с оборонными структурами – вне пределов разумной логики и здравого смысла.

«В то время, как наложение аналогичных санкций на Минобороны, СВР и иные правительственные структуры – просто смехотворно или, точнее, из серии «это было бы очень смешно, если бы не было так грустно», – отметил сенатор.

Он предположил, что единственная логика, которую можно в этом случае проследить в действиях американцев, «это косвенное признание того, что российские технологии двойного назначения – в высшей степени передовые и прорывные, дееспособные и конкурентоспособные».

«И потому американцам ничего не остается, как пытаться сдерживать их развитие. Уверен, что попытками дело и ограничится», – сказал глава комитета СФ.

В понедельник министерство торговли США опубликовало список из российских и китайских компаний и предприятий, связанных с вооруженными силами. Включение в список означает, что организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий США.

В список, в частности, вошли Минобороны, СВР, Рособоронэкспорт, Ростех, корпорация «МиГ», АО «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», ОАК и другие.

При этом ОАК после введения санкций продолжила сотрудничество с зарубежными партнерами.



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